THE AMERICAN FUTURE COLLEGE KIZLARINDAN BÜYÜK BAŞARI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubu bünyesinde Lefkoşa Alayköy’de eğitim veren The American Future College Orta Okul öğrencileri, Milli Eğitm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kros” yarışlarından üstün başarı sergilediler.Geçtiğimiz günlerde Gönyeli’de gerçekleştirilen, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Kros Yarışlarında takım halinde şampiyon olan The American Future College Orta Okul kız öğrencileri, önümüzde ki aylarda Malatya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda KKTC’yi temsil etme hakkı kazandı.Konuyla ilgili açıklamada bulunan The American Future College Müdüresi Aysu Balkanlar, okullarının eğitimde göstermiş olduğu başarıların yanında, sportif alanlarda da sürekli başarılar elde ettiklerini belirterek, öğrencilerinin almış olduğu başarılardan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Balkanlar, kurum olarak, öğrencilerin dersleri ile birlikte sportif alanlarda ki gelişimlerinede önem verdiklerini ifade ederek, beden sağlığı gelişiminin öğrencilerin derslerine de olumlu olarak yansıdığını vurguladı. Ayrıca, önümüzde ki günlerde Malatya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda öğrencilerine başarılar dileyen Balkanlar , şampiyonada başarılı olacaklarına inancının sonsuz olduğunu söyledi.The American Future College İdari Koordinatörü Behzat Özçete ise yapmış olduğu açıklamasında, 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’nda grup olarak birinci olurken, ayrıca 27 Aralık Atatürk Koşusu grup birincisi de geldiklerini bildirdi. Özçete, öğrencilerini göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik ederken, başarılarının devam edeceğine inandığını söyledi.