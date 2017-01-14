THE AMERICAN FUTURE COLLEGE, 'FEN FUARI' DÜZENLEDİ

GAÜ Okullar Grubu bünyesindeki; The American Future College 2016-2017 Öğretim Yılı'nın, ilk yarısının son dönemine yaklaşılan bugünlerde, kapsamlı bir ‘’Fen Fuarı’’ gerçekleştirdi.
Okullar Grubu'ndan verilen bilgiye göre; Ortaokul öğrencilerinin yaşayarak, öğrenmelerini hedefleyen ve günlük hayatta kullandıkları malzemeler ile neler yapabileceklerini sergiledikleri fuarda; IGCSE Müfredatı'na uygun içerikteki deneylere yer verildi. 8'inci sınıf öğrencilerinin bireysel, 6'ıncı ve 7'inci sınıf öğrencilerinin ise, gruplar halinde oluşturdukları stantlarda deneylere bağlı gözlemler de yapıldı.
The American Future College, fen dalı öğretmenlerinden Gizem Baloğlu; Öğrencilerin soyut kavramları, somut hale çevirmelerine yönelik yaptıkları çalışmaların, geleceklerinde üniversite eğitiminde de yol gösterici olacağına yönelik inanç belirtti.
Baloğlu, fen fuarında; Metalik yumurta, gıda testi, karışmayan sıcak ve soğuk su, patlamayan balon, delinmeyen poşet, karışmayan diğer sıvılar, glukoz ile sülfirik asit ve tel ile pil reaksiyonları, tansiyon - şeker ölçümü ve daha birçok deneysel çalışmanın gerçekleştirildiğini de vurguladı.
BALKANLAR; "İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FUAR, İLGİ VE HEYECAN UYANDIRDI"
The American Future College Müdüresi Aysu Balkanlar; Deney yapmanın öğrenciler arasında her zaman büyük ilgi ve heyecan uyandırdığına dikkat çekti. Balkanlar; ilerdeki yıllara öncülük edecek, ilk kez gerçekleştirilen fuarı ziyaret eden tüm öğrencilerin ve velilerin aynı ilgiyi ve heyecanı gösterdiklerini de kaydetti.