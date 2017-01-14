THE AMERICAN FUTURE COLLEGE, "FEN FUARI" DÜZENLEDİ



Okullar Grubu'ndan verilen bilgiye göre; Ortaokul öğrencilerinin yaşayarak, öğrenmelerini hedefleyen ve günlük hayatta kullandıkları malzemeler ile neler yapabileceklerini sergiledikleri fuarda; IGCSE Müfredatı'na uygun içerikteki deneylere yer verildi. 8'inci sınıf öğrencilerinin bireysel, 6'ıncı ve 7'inci sınıf öğrencilerinin ise, gruplar halinde oluşturdukları stantlarda deneylere bağlı gözlemler de yapıldı.The American Future College, fen dalı öğretmenlerinden Gizem Baloğlu; Öğrencilerin soyut kavramları, somut hale çevirmelerine yönelik yaptıkları çalışmaların, geleceklerinde üniversite eğitiminde de yol gösterici olacağına yönelik inanç belirtti.Baloğlu, fen fuarında; Metalik yumurta, gıda testi, karışmayan sıcak ve soğuk su, patlamayan balon, delinmeyen poşet, karışmayan diğer sıvılar, glukoz ile sülfirik asit ve tel ile pil reaksiyonları, tansiyon - şeker ölçümü ve daha birçok deneysel çalışmanın gerçekleştirildiğini de vurguladı.The American Future College Müdüresi Aysu Balkanlar; Deney yapmanın öğrenciler arasında her zaman büyük ilgi ve heyecan uyandırdığına dikkat çekti. Balkanlar; ilerdeki yıllara öncülük edecek, ilk kez gerçekleştirilen fuarı ziyaret eden tüm öğrencilerin ve velilerin aynı ilgiyi ve heyecanı gösterdiklerini de kaydetti.