THE AMERICAN FUTURE COLLEGE 23 NİSAN’I COŞKUYLA KUTLADI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı, Lefkoşa-Alayköy’de bulunan The American Future Elementary School ve The American Future Pre-School Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.Okul bandosunun ve sınıfların yürüyüşüyle başlayan tören, günün anlam ve önemini içeren konuşmalarla devam etti. American Future Elementary School Müdüresi Sevim Kayıkçı’nın konuşması ve American Future Pre-School Müdüresi Fügen Yazgın’ın duygulu konuşması dinleyenleri etkilerken, 5. sınıf öğrencilerinden Bersu Kansu ve Selin Çakmak günün anlamını belirten konuşmasını, Atatürk’e duydukları minnetti de bir kez daha dile getirdiler. Ardından, GAÜ Okullar Grubu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Ersoy ve okul müdürleri, tüm ekiplerin bayramını kutladı.Tüm sınıfların ayrı ayrı yaptığı dans gösterilerinin ardından tören, okul korosunun şarkıları ve sınıfların şiirleri ile devam etti. 23 Nisan kutlamaları kapsamında KKTC’de misafir olarak The American Future College’in ağırladığı Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunun muhteşem dans gösterisi ile son buldu.The American Future Elementary School 18 -24 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kapsamında KKTC’de misafir olan Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu hafta kapsamında MEB’nin düzenlediği korteje, KKTC Meclis’ine, Türkiye Büyükelçiliğine ve Milli Eğitim Bakanlığına ziyaretlerde bulundu. Misafir ekipler, Pazar günü yapılacak olan Gala programı ardından, Salı günü ülkemizden ayrılacak.