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23 Ocak 2017 Pazartesi 11:32

THE AMERICAN FUTURE COLLAGE ÖĞRENCİLERİ AĞAÇ VE ORMAN HAFTASINDA FARKINDALIK YARATTI

THE AMERICAN FUTURE COLLAGE ÖĞRENCİLERİ AĞAÇ VE ORMAN HAFTASINDA FARKINDALIK YARATTI
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THE AMERICAN FUTURE COLLAGE ÖĞRENCİLERİ AĞAÇ VE ORMAN HAFTASINDA FARKINDALIK YARATTI

THE AMERICAN FUTURE COLLAGE ÖĞRENCİLERİ AĞAÇ VE ORMAN HAFTASINDA FARKINDALIK YARATTI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren The American Future College tarafından heryıl geleneksel olarak düzenlenen “Ağaç ve Orman Haftası” etkinlikleri bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

The American Future Pre-School ve The American Future Elementary School ‘un birlikte hazırlandığı günde, öğrencilerin gösterileri aileler ve izleyicilerden büyük beğeni toplarken, verilen mesajlar ile de farkındalık yarattı.

The Amrican Future Elementary School Müdüresi Sevim Kayıkçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri etkinlikte çocuklara ve ailelere ağaç sevgisini aşılamayı ilke edindiklerini söylerken; ağaca ve ormana verilen önemin artması ve korunmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

The American Future Pre-School Müdüresi Fügen Yazgın ise; küçük yaşlarda edinilen alışkanlıkların ileride daha kalıcı olacağına inandığını bildirirken, öğrencilerin yapılan etkinliklerle farkındalık yarattığını, ağacı ve ormanı sevip korumaları gerektiğini çok iyi öğrendiklerini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan; ağaçların faydalarını içeren şiir, şarkı ve konuşmaların ardından yapılan tiyatro gösterileri büyük beğeni toplarken, törenin ardından her sınıf okul bahçesine çıkarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ayrıca, yeşil bir çevre için bilinçli çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen okul yönetimi bu amaçla çalışmalarına devam edeceğini bildirerek, The American Future College Okul Aile Birliği’nin ilerleyen zamanlarda aileler ve çocuklarla birlikte belirlenen bir bölgeye fidan dikimi gerçekleştireceği ifade edildi.

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