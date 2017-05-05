Thalassemia Derneği’nde Başkan Ahmet Varoğlu

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Thalassemia Derneği’nde başkanlık görevine Ahmet Varoğlu getirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 25. dönem yetkili organları belirlendi. Seçimin ardından yapılan ilk toplantıda da görev dağılımına gidildi.
Thalassaemia Derneği’nde yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:
“Başkan Ahmet Varoğlu, Asbaşkan Derya Güven, Genel Sekreter Fezile Sadıkoğlu, Veznedar Mustafa Tuncel, Faal Üyeler Halil Bolel, Nadire Ak, Osman Beyit, Fatma Sürer, Halit Güneşel.”
Genel kurulda seçilen denetim kurulunda “Hasan Alagöz, Şöhret Özsayar, Gürhan Hacımevlut”; disiplin kurulunda ise “Şefik Dereli, Ulviye Beşe, Neşe Aksit” görev aldı.
(AK/GÜL)