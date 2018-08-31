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Thalassaemia Derneği ile Kan Hastalıkları Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Thalassaemia Derneği ile Kan Hastalıkları Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

31 Ağustos 2018 Cuma 10:19
Thalassaemia Derneği ile Kan Hastalıkları Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

PROTOKOLLE KAN HASTALIKLARININ TEDAVİSİNİN EN İYİ STANDARTLARDA YAPILABİLMESİ HEDEFLENİYOR

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği ile Türkiye Kan Hastalıkları Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ile Federasyon Başkanı Ali Kılıç’ın imzaladığı protokolle, kan hastalıklarının tedavisinin en iyi standartlarda yapılabilmesi hedefleniyor.

VAROĞLU: “İLAÇ İKİ AYDIR TEMİN EDİLEMİYOR”

Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu konuşmasında, ülkenin çok ciddi sağlık sorunları yaşadığı bu dönemde Thalessaemia Derneği üyelerinin de etkilendiğini söyledi.

Thalassaemia hastalarının kullandığı bir ilacın yaklaşık iki aydan beri hastalara temin edilmemesi, ayrıca doktorların kendilerine uzun tarihli randevu vermesinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları aktaran Varoğlu, kan sıkıntısı yaşandığını, kan tetkiklerinin yapılamadığı bir dönemden geçildiğini belirtti.
 

Hastaların tedavilerinin uluslararası tedavi protokolünün gerektirdiği şekilde yapılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Varoğlu, Kan Hastalıkları Federasyonu ile iş birliği protokolünü imzalayarak karşılıklı sorunların, çalışmaların aşılması ve ileri tetkiklerin yardımlaşarak yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.                                                                                                                                                               

KILIÇ: “HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç da, Türkiye’de 2006 yılından beri çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Öncelikle thalassaemia, orak hücre, anemi ve diğer kan hastalıkları olmak üzere mevcut hastaların hayat standartlarını artırmak ve yeni hasta doğumunu önlemek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kılıç, Kıbrıs’ta daha önce de dernekle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kılıç, imzaladıkları protokol kapsamında dernekle bundan sonra daha sıkı bir çalışma yapacaklarını kaydetti. 

 

Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Erol Uysal  

Son Güncelleme: 31.08.2018 13:44
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