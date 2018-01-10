THALASSAEMİA DERNEĞİ, 40. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR

“2. ULUSLARARASI THALASSAEMİA DERNEKLER SEMİNERLERİ” DÜZENLENECEK



Thalassaemia Derneği, 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla “2. Uluslararası Thalassaemia Dernekler Seminerleri” düzenleyecek.



Girne Acapulco Resort Hotel’de düzenlenecek seminerler, yarın saat 09.30’daki açılış konuşmalarıyla başlayacak.



Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yarın ayrıca, saat 10.00’da dernekte basın toplantısı gerçekleştirileceğini kaydetti.



Varoğlu, seminerlerde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Bşk. Dr. Yurdanur Kılınç, Kıbrıs’ta Thalassaemia tedavisini yürüten Dr. Begüm Sadıkoğlu ve diğer uzman doktorları , Türk Kızılayı temsilcisi , Uluslararası Thalassaemia Federasyonu, Türkiye Thalasemia Federasyonu, Kan Hastalıkları Federasyonu ,Yrd. UKÜ Doç Dr Şölen Külahçı, SAVAB Dünyası Azerbaycan, Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği, Konya Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, UrfaBir Damla Kan Talasemi Derneği, Finike Talasemi Derneği’nin sunum yapacağını ifade etti.



Seminerler Cumartesi günü saat 19.30’da düzenlenecek 40. kuruluş yılı balosu ile sona erecek.



“KAN SIKINTISI HER DAİM SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR”



Varoğlu yazılı açıklamasında kan sıkıntısının her daim sorun olmaya devam ettiğini belirtti.



Geçmişte thalassaemialıların yaşatılmasının esas amaç olduğunu ancak bugün artık kaliteli yaşama hakkını elde etmenin esas amaç olduğunu kaydeden Varoğlu, “Bu mücadele tıbbi, psikolojik, sosyal, maddi ve manevi anlamda 40 yıl devam etmiş ancak mücadele bitmemiştir. Herkes bilmelidir ki Thalassaemia artık bizim yaşam tarzımızdır, hiçbir zaman pes etmeyerek bu mücadeleye devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

