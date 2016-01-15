Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Thalassaemia Derneği 38. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven, kaliteli bir yaşam için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Thalassaemia Derneği 38. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven, kaliteli bir yaşam için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

15 Ocak 2016 Cuma 14:54
Thalassaemia Derneği 38. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor
banner238

  Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven, kaliteli bir yaşam için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven, derneğin 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Derneğin, geçtiğimiz 38 yıl sürecinde thalassaemia rahatsızlığının önlenmesi ve çareler aranmasıyla ilgili birçok önemli gelişmenin kaydedilmesinde oynadığı role değinen Güven, hastaların karşı kaşıya kaldığı sorunlara da yeniden vurgu yaptı. Güven, kan sorununun en önemli sorunlar arasında bulunduğunu, gönüllü kan bağışçı sayısının mevcut kan ihtiyacının oldukça altında olmasından dolayı kan bulamadıklarını, gecikmeli ve eksik miktarda kan almak zorunda kaldıklarını anlattı.

“Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası”nın kamuda her 25 kişiye bir engelli kişi istihdamına ilişkin hükmünün uygulanmadığını da belirten Güven, derneğe üye 12 kişinin umutla istihdam beklediğini kaydetti.

Thalassaemia Merkezi’nin kendine ait bir park yerinin bulunmamasının özellikle yürümekte zorluk çeken üyeler için ciddi bir sıkıntı yarattığını vurgulayan Güven, sağlık servislerinde eksiklik gerekçesiyle merkezdeki doktorun başka servisler ve hastanelerde görevlendirildiğini, bunun tedavileri kesintiye uğrattığını vurguladı.

Güven, sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim