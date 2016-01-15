Thalassaemia Derneği 38. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven, kaliteli bir yaşam için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Derya Güven, derneğin 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Derneğin, geçtiğimiz 38 yıl sürecinde thalassaemia rahatsızlığının önlenmesi ve çareler aranmasıyla ilgili birçok önemli gelişmenin kaydedilmesinde oynadığı role değinen Güven, hastaların karşı kaşıya kaldığı sorunlara da yeniden vurgu yaptı. Güven, kan sorununun en önemli sorunlar arasında bulunduğunu, gönüllü kan bağışçı sayısının mevcut kan ihtiyacının oldukça altında olmasından dolayı kan bulamadıklarını, gecikmeli ve eksik miktarda kan almak zorunda kaldıklarını anlattı.

“Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası”nın kamuda her 25 kişiye bir engelli kişi istihdamına ilişkin hükmünün uygulanmadığını da belirten Güven, derneğe üye 12 kişinin umutla istihdam beklediğini kaydetti.

Thalassaemia Merkezi’nin kendine ait bir park yerinin bulunmamasının özellikle yürümekte zorluk çeken üyeler için ciddi bir sıkıntı yarattığını vurgulayan Güven, sağlık servislerinde eksiklik gerekçesiyle merkezdeki doktorun başka servisler ve hastanelerde görevlendirildiğini, bunun tedavileri kesintiye uğrattığını vurguladı.

Güven, sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.