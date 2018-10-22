Tezkereler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı tasarılarla ilgili tezkereleri onaylandı.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının komite gündeminde bulunan Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oyçokluğuyla kabul edildi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Genel Kurul gündeminde bulunan ve sözlü soruya çevrilen yazılı sorularını geri çektiğine ilişkin tezkeresi de bilgiye getirildi.