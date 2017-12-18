Tescilletirmek için son tarih 31 Aralık

İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık’a kadar tescili yapılmayan dernek, birlik ve kulüplerin, isimleri ve mal varlıklarını da kaybedeceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Müdürü Hüseyin Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2016’da yürürlüğe giren yeni Dernekler Yasası uyarınca tüm dernek, birlik ve kulüplerin tüzüklerini 17 Mayıs 2017’ye kadar yeni yasaya uyarlayıp kayıtlı bulundukları ilçe kaymakamlığına bildirmesi için duyuru yapıldığını, ancak belirtilen süre içerisinde pek çok dernek, birlik ve kulübün tüzüklerini yeni yasaya göre düzenleyip ilgili kaymakamlıklara sunmadığını kaydetti.



Amcaoğlu, verilen sürenin 31 Aralık’a kadar uzatıldığını, kayıtlı bulunan 2 bin 21 dernekten, 784’ünün tescil işlemi için başvuru yaptığını bunların 473’ünün tescil işlemlerinin tamamlandığını, 311’inin de işlemlerinin sürdüğü belirtti.



Amcaoğlu, “Tüzüklerini revize ederek kaymakamlıklara başvurması için verilen sürenin 31 Aralık’ta dolacağından, bu tarihe kadar başvuru yapmayan dernek, birlik ve kulüpler için yasanın kendiliğinden sona erme kuralları uygulanacaktır. Bu çerçevede tüzel kişiliklerini kaybeden dernek, birlik ve kulüpler isimlerini ve mal varlıklarını da kaybedeceklerdir. Dolayısıyla tescil için ilgili kaymakamlıklara başvuru yapmayan dernek, birlik ve kulüplerin, 31 Aralık’tan önce tüzüklerini Dernekler Yasasına uygun şekilde tadil ederek ilgili kaymakamlıklara başvurmaları gerektiği önemle hatırlatılır” dedi.