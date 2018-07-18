Terzi Osman hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın simge isimlerinden, terzi Osman Belet (Osman The Tailor), 82 yaşında hayatını kaybetti. Osman Belet, bugün İsmail Safa Cami’ndeki öğle namazının ardından Lefkoşa’da toprağa verilecek.



LEFKOŞA’NIN SİMGE İSİMLERİNDEN BİRİYDİ



1936 yılında Serdarlı’da doğan Osman Belet, ilkokulu bitirdikten sonra önce kendi köyünde ardından da Ulukışla’da çıraklık yaptı. Kısa bir süre sonra da Lefkoşa’ya geldi ve 1955 yılına dek, Kıbrıslı Türk ve Rum terzilerin yanında çıraklığa devam etti. Daha sonra Lefkoşa’da kendi dükkanını açan Osman Belet, İstanbul ve Almanya’da alanında mesleki eğitim alarak kendini geliştirdi. Almanya dönüşünde ise, Lefkoşa’da yarım asırı aşkın bir süre çalıştığı dükkanını açtı. Yaklaşık 70 yıl terzilik yapan Osman Belet’in Kıbrıslı Türklerin yanısıra, adada görev yapan BM Barış Gücü askerleri, diplomatlar ve diğer yabancı görevliler de sadık müşterileri oldu. Terzi Osman’ın ve “Osman The Tailor” markasının ünü, Kıbrıs sınırlarını aştı. Hayatının son yıllarına dek mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren Osman Belet, Lefkoşa’nın simge isimlerinden biriydi.



