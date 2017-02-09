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09 Şubat 2017 Perşembe 06:24

TERMİNAL KANAYAN EN BÜYÜK YARA!

TERMİNAL KANAYAN EN BÜYÜK YARA!
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 LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Otobüs Terminali’nin yeniden yapılandırılması için hükümetlerden hiçbir zaman para istemediklerini sadece tahsis koşullarında Bakanlar Kurulu’nda bir değişiklik istediklerini belirtti:

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa Otobüs Terminali kanayan en büyük yaramızdır” diyerek, tabiri aciz ise bu konunun sanki sağırlara anlattıkları bir konu haline geldiğini söyledi.

Terminalin yeniden yapılandırılması için hükümetlerden hiçbir zaman para istemediklerini, sadece tahsis koşullarında Bakanlar Kurulu’nda bir değişiklik istediklerini belirten Harmancı, “Üç hükümetin tümünden de istedik. Sesli istedik. Sesiz istedik. Hiçbir yanıt alamdık. Yazdığımız yazılara dahi bir cevap alamadık. Terminal ve çok amaçlı bir tesis yapılmasını istiyoruz” dedi.

Geçmişte LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğulları döneminde terminale bir cami projesi yapılmasının düşünüldüğünü kaydeden Harmancı, cami projesine ilişkin mahkemeden alınmış bir ara emri bulunduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

“Ara emrinde ‘burası sadece terminal yapılması için tahsis edilmiştir’ ibaresi vardır. Biz terminali mevcut yerinden kaldırmak istemiyoruz. Bir müddet daha şehir ihtiyaçlarını karşılayabilir. Terminal bunu karşılarken bölgede bir otel ihtiyacına veya dükkân ihtiyacı ile oteli destekleyebilecek bir kültür sanat tesisinin yeniden canlanacağı bir ortam yaratabiliriz.

Terminali düzenlerken başkente yakışacak mimari yatırımcı projesi ile yapılmasının taraftarı olduğumuzu ve tek başımıza değil, devletin kendi kurumu olan YAGA ile birlikte bu noktaya geldik. Bunu yapabilecek birçok yatırımcı olduğunun bilinci içerisindeyiz.”

“Biz birinden ulufe beklemiyoruz” diyen Harmancı, şehre inanılmaz bir mimari kazandıracak ve park sorununu çözebilecekleri bir model geliştirdiklerini, sadece bu modele bir Bakanlar Kurulu kararı ile yön verilmesini beklediklerini söyledi.

Harmancı, “‘Bu dönemde size bunu yaptırmayız’ mesajını sadece bu dönemde değil gelmiş geçmiş CTP ve UBP hükümetleri döneminde de sağırlara sürekli anlattık, anlattık, anlattık ama maalesef hiç bir yanıt alamadık. Mevcut halinin de sadece hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Oranın miadı dolmuştur” dedi.

“Toplu ulaşım yapamıyoruz”

LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğulları döneminde belediyeye ait 14 tane “T” izini bulunduğunu ve bunların 50 bin sterlin karşılığı satıldığına dikkat çeken Harmancı, elde edilen gelir ile belediye sarayının yapıldığını ifade etti.

Yasada bulunan bir maddede ticari amaçla satılan “T” izinlerinin yerine yenisinin verilemeyeceği yazılı olduğunu anlatan Harmancı, belediye olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan “T” izni alamadıklarını belirtti. Tüm dünyada şehir içi ulaşımdaki “T” izinlerini yerel yönetimlerin verdiğini kaydeden Harmancı, bizde bunun merkezileştirildiğini savundu.

Yasada bu konuda açılım yapılması gerektiğini anlatan Harmancı, “İspanya’dan bir uzman adaya geldi ve insanlar Kıbrıs’ın kuzeyini bütün dünya gibi zannediyor. Biz toplu ulaşım yapan şirketleri de bulup buraya getirdik ancak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı geçemedik. Bir açılım getirmiyorlar. Bu konu ile ilgili bir plan da sunmuyorlar. Bu yasal açılımın bir an önce yapılması ve bizi de denetlemelerini istiyoruz. Toplu taşımacılığın ortak bir platformda çalıştırılması gerekiyor” dedi.

Belediyenin sadece durak izni verme yetkisi bulunduğunu anlatan Harmancı, polisin duraklarda durmayan otobüslerin kontrolünü de yapması gerektiğini belirtti.


Kaynak: Kıbrıs


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