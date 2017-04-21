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21 Nisan 2017 Cuma 16:52

TERKAN; “GAÜ’NÜN ‘LİSELERARASI KISA FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI’ HASSASİYET İLE ÜRETİLMİŞ ‘OBJEKTİFSEL MESAJ’LARI TEŞVİK EDİYOR.”

TERKAN; 'GAÜ'NÜN ‘LİSELERARASI KISA FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI' HASSASİYET İLE ÜRETİLMİŞ ‘OBJEKTİFSEL MESAJ'LARI TEŞVİK EDİYOR.”
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GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKAN VEKİLİ DOÇ. DR. REMZİYE TERKAN; “GAÜ’NÜN ‘LİSELERARASI KISA FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI’ HASSASİYET İLE ÜRETİLMİŞ ‘OBJEKTİFSEL MESAJ’LARI TEŞVİK EDİYOR.”

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bu yıl, 11’inci kez düzenlenen “Liselerarası Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması”nın seçici jürisinin; yapılan değerlendirme sonrasında vermiş olduğu kararlar hakkında; İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan bir açıklamada bulundu.

Dereceler ile ilgili detayların, finalistlerin KKTC’ye daveti ile açıklanacağını belirten ve yarışmalardaki kategorilerde, “objektifsel mesaj”ların tüm jüri üyelerinin takdirini hakettiğini vurgulayan Doç. Dr. Remziye Terkan “11 yıldır aralıksız devam eden ve her yıl sonuçları açısından merakla beklenen; ‘Liselerarası Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması’nda bu yıl, 40’a yakın kısa film ve 200’e yakın amatör fotoğraf çalışması değerlendirildi. Büyük bir mutluluk ile, başkanlığını üstlendiğim jüri; Derviş Zaim, Haluk Selman, Özdemir Tokel, Fatih Yılmaz, Burçin Canateş, Timur Cengiz yanında öğrencilerimiz; Ezgi Bağcı, Vedat Kılıç ve Fatih Ünal’dan oluştu. Jürimizin keyif ve takdir ile izleyip değerlendirdikleri filmler ve fotoğrafların ilk üç sıralamalarının, uzun tartışmalar sonucu ortaya çıkabilmesi, katılımcıların gönderdikleri eserlerin ‘görsel sanatların’ gelişimi açısından bize, çok yeni ümitler verdi. Verilecek ödüllerin; Görsel sanatlar ile ilgilenen gençlere, bir nebze daha teşvik ve alanda kökleşme hissini sağlamasını da ümit ediyorum. Bu vesile ile; Üniversitem, Girne Amerikan Üniversitesi’ne de teşekkürlerimi sunuyorum. İletişim Fakültesi olarak, bu yarışma içeriğini geliştirerek, daha profesyonel bir aşamaya çıkarmayı da hedefliyoruz. Bu çalışma ve yarışmaların; eğitim alanında büyük önem taşıdığını biliyoruz. Çünkü asıl amaç; teşvik etmek, eğitimde farkındalık yaratmak, hassasiyetle üretmek ve duyarlılığı artırmaktır.” şeklinde konuştu.


 
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