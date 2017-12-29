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Terk edilen 5. bebek

Terk edilen 5. bebek

29 Aralık 2017 Cuma 07:23
Terk edilen 5. bebek
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Girne Akçiçek Hastanesinde dün doğan bebeüi annesi istemeyerek bıraktı.
Kongo cumhuriyeti'nden ülkemize okumak için gelen 22 yaşındaki kadın dün Girne Akçiçek Hastanesi'nde 3 kilo 350gr. bebek dünyaya getirdi ancak  doğumdan sonra bebeği istemedi.
Kendi ülkesi Kongo'da evli olduğu ve birde çocuğu olduğu öğrenilen kadının 2. çocuğu olan bu bebeği doğumdan sonra istemediğini belirten yetkililer bebeğin bugün Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından alınarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirilecek. 15 gün kaldıktan sonra sahiplenme olmaz ise SOS Çocuk Köyü'ne verilecek.

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