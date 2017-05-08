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08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

Teralılar Dayanışma Derneği Başkanlığına Yeniden Özer Çelik Seçildi

Teralılar Dayanışma Derneği başkanlığına yeniden Özer Çelik seçildi.

Teralılar Dayanışma Derneği Başkanlığına Yeniden Özer Çelik Seçildi
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Teralılar Dayanışma Derneği başkanlığına yeniden Özer Çelik seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;

“Başkan Özer Çelik, Sekreter Serap Safer, Sayman Mustafa Efe, üyeler, Öner Özerdem, Hüseyin Tazeoğlu, Suphi Özpaşa, Seçkin Nuri, Mehmet Temeller, Aziz Alkanat, Ahmet İyigün, Enver Gayi, Mert Boransel, Osman Teralı”

Bu arada, dernek 4 Haziran Pazar günü Kozanköy’de pastelli, pekmez ürünleri, süt ürünleriyle, köy üretimi mamulleri yer alacağı festival düzenleyecek.

(AK/ŞEB)

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