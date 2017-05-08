Teralılar Dayanışma Derneği başkanlığına yeniden Özer Çelik seçildi.

Bu arada, dernek 4 Haziran Pazar günü Kozanköy’de pastelli, pekmez ürünleri, süt ürünleriyle, köy üretimi mamulleri yer alacağı festival düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor;