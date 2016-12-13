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13 Aralık 2016 Salı 09:10

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Tepkiler Dikkate Alındı
Sütlüce’de 4 kişinin yaşamını yitirdiği yola, radar yerleştiriliyor

İskele-Ercan anayol üzerinde bulunan ve trafik kazaları sonucu 4 kişiye mezar olan Sütlüce Kavşağına nihayet radar ile kamera yerleştiriliyor.
Diyalog muhabirine açıklama yapan Sütlüce Köyü Muhtarı Hüseyin Kaptan, en sonunda yola hız tespit kamerası yerleştirilecek olmasından dolayı
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yol üzerine bariyerde yerleştirildiğini anlatan Kaptan, Ulaştırma Bakanına köylüler adına teşekkürlerini iletirken, “inşallah bu önlemler yeterli olur ve yeni trafik kazaları ile yüreklere ateş düşmez” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı gibi 2015 yılı Eylül ayında Sütlüce’de sakin 85 yaşındaki Ali Kavaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrasında sabrı taşan bölge halkı, konu kavşak üzerinde eylem yapmış ve yolu trafiğe kapatmıştı.





 
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