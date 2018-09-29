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Tepebaşı - Tatlısu Arasındaki Yerleşim Yerlerine Türkiye’den Temin Edilen Su Arıza Nedeniyle Verilemiyor

Su İşleri Dairesi, Tepebaşı ile Tatlısu arasındaki ana su depolarına Türkiye'den temin edilen suyun arıza nedeniyle 7 gün süreyle verilemeyeceğini duyurdu.

Tepebaşı - Tatlısu Arasındaki Yerleşim Yerlerine Türkiye’den Temin Edilen Su Arıza Nedeniyle Verilemiyor

Su İşleri Dairesi, Tepebaşı ile Tatlısu arasındaki ana su depolarına Türkiye'den temin edilen suyun arıza nedeniyle 7 gün süreyle verilemeyeceğini duyurdu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:33
Tepebaşı - Tatlısu Arasındaki Yerleşim Yerlerine Türkiye’den Temin Edilen Su Arıza Nedeniyle Verilemiyor

Su İşleri Dairesi, Tepebaşı ile Tatlısu arasındaki ana su depolarına Türkiye'den temin edilen suyun arıza nedeniyle 7 gün süreyle verilemeyeceğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, arızanın Geçitköy mevkiinde olduğu ve giderilmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Arızanın giderilmesi için 7 gün öngörüldüğü, arızadan etkilenecek yerleşim yerlerine yerel kaynaklardan su verilmeye başlandığı belirtildi. Sözkonusu yerleşim yerleri Tepebaşı, Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy, Arapköy, Bahçeli, Esentepe, Karaağaç, Tatlısu, Mersinlik ve Kaplıca’ya bu süre içerisinde yerel kaynaklardan su verileceği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 29.09.2018 15:34
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