TEORİYİ PRATİĞE AKTARMAK ÖNEMLİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri AKOL Group tarafından marka proje
Caddemm’in şantiyesine davet edildi. Yaklaşık 40 kişilik son sınıf grup, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Başkanı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve hocaları Mohammed Mousavi eşliğinde geçtiğimiz hafta Caddemm
projesine teknik gezi düzenleyerek sınıfta öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalı halini yerinde inceledi.
Birinci etabının inşaatı devam eden projede biçok inşaat aktivitesini birinci elden görme fırsatı yakalayan
öğrencilere proje, yapım aşaması ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiyi AKOL Properties bünyesinde
çalışan inşaat mühendisleri Sami Asmaz ve Anıl Akın verdi.
Teknik gezi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği ön plana çıkarılırken gelen ekip küçük gruplar halinde her biri
yaklaşık yarım saat süren şantiye turu sonrasında şantiye ofis alanında kahvaltı ve çay keyfi yaptı. Teknik
geziden ayrılırken öğrenciler böyle bir fırsatın onlar için çok değerli olduğunu vurgularken, bu eğitim
fırsatını sağlayan AKOL Group’a teşekkürlerini dile getirdi.
TEORİYİ PRATİĞE AKTARMAK ÖNEMLİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri AKOL Group tarafından marka proje Caddemm’in şantiyesine davet edildi.
TEORİYİ PRATİĞE AKTARMAK ÖNEMLİ