TEORİYİ PRATİĞE AKTARMAK ÖNEMLİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri AKOL Group tarafından marka proje

Caddemm’in şantiyesine davet edildi. Yaklaşık 40 kişilik son sınıf grup, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Başkanı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve hocaları Mohammed Mousavi eşliğinde geçtiğimiz hafta Caddemm

projesine teknik gezi düzenleyerek sınıfta öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalı halini yerinde inceledi.

Birinci etabının inşaatı devam eden projede biçok inşaat aktivitesini birinci elden görme fırsatı yakalayan

öğrencilere proje, yapım aşaması ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiyi AKOL Properties bünyesinde

çalışan inşaat mühendisleri Sami Asmaz ve Anıl Akın verdi.







Teknik gezi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği ön plana çıkarılırken gelen ekip küçük gruplar halinde her biri

yaklaşık yarım saat süren şantiye turu sonrasında şantiye ofis alanında kahvaltı ve çay keyfi yaptı. Teknik

geziden ayrılırken öğrenciler böyle bir fırsatın onlar için çok değerli olduğunu vurgularken, bu eğitim

fırsatını sağlayan AKOL Group’a teşekkürlerini dile getirdi.





