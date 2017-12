Teorik Bilgi Aldılar

İntergaz Ltd. sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yakındoğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü master öğrencilerini ağırladı

İntergaz Ltd. sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yakındoğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü master öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler önce İntergaz Ltd.’yi gezerek tesis içi uygulamaları yerinde inceledi.Öğrencilere LPG’nin tanıtılması, yangın ve müdahale yöntemleriyle ilgili teorik bir sunum yapıldı. Teorik eğitimde, öğrencilere LPG yangınlarının sınıflandırılması, müdahale yöntemleri, hangi tip yangına hangi yangın söndürücü ile müdahale edilmesi gerektiği ve yangın anında ne yapılması gerektiğini hakkında bilgi verildi.Yangına müdahale ettilerİntergaz Ltd. ekibi pratik yangın söndürme eğitimi düzenledi. Yangın anında ne yapması gerektiğinin teorik bilgisini alan öğrenciler, öğrendikleri bilgileri tatbikatla pekiştirdi. Tatbikatta öğrenciler tek tek yanan tüpleri söndürerek yangın anında soğukkanlı olmaları gerektiğini öğrendi. LPG tüplerinin söndürülmesi sırasında öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı Teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi.Kencer: Memnuniyet duyuyoruzİntergaz Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, İntergaz Ltd.’nin sosyal sorumluluk kapsamında birçok faaliyet gösterdiğini kaydetti. Kencer, şirket olarak farklı kurum ve kuruluşlara eğitimler vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yakındoğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü master öğrencilerinin İntergaz Ltd.’yi gezmek ve tesisi yerinde incelemek istediklerini anlatan Kader Kencer gerekli hazırlıkları yaparak öğrencilere LPG yangın ve yangın eğitimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdiklerini söyledi. Kader Kencer, öğrencilerin tesis içi uygulamaları yerinde inceleme fırsatı da bulduklarını ekledi.