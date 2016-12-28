TENİS KULÜBÜ BÜYÜK KADINLAR LİG ŞAMPİYONLUĞU KUPASINI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER ’E TAKDİM ETTİ

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 2016 yılı Büyük Kadınlar Lig şampiyonluğu Kupası’nı takdim etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Ligi’nde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün Büyük Kadınlar takımının başarısının yanında, birçok yaş kategorisinde dereceye giren 16 kulüp sporcusu da Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 2016 yılı Klasman ve Lig Ödül gecesinde ödüllendirildi.





Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Tenis Kulübü’nün 2016 yılında şampiyonluk ve dereceler kazanmasından dolayı çok büyük gurur duyduğunu ifade ederek, sporcuların derslerini aksatmadan başarılı olmalarının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Arter, gençlerin gerektiği gibi yetiştirmesi için Gazimağusa Belediyesi olarak Tenis Kulübü’ne destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, tüm sporcularla gurur duyduğunu yineledi ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu da konuşmasında, 2016 yılı içinde büyük başarılar elde ettiklerini, Tenisin Oscarları olarak bilinen ödül töreninde gençlerin ödül aldığını kendilerinin de gururlandığını ifade ederek, belediyenin altyapıya verdiği desteğin karşılığının alındığını, gençlerin başarılı olmalarının kendisi için olağanüstü bir duygu olduğunu söyledi.