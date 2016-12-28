Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:27

TENİS KULÜBÜ BÜYÜK KADINLAR LİG ŞAMPİYONLUĞU KUPASINI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E TAKDİM ETTİ

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 2016 yılı Büyük Kadınlar Lig şampiyonluğu Kupası’nı takdim etti.

TENİS KULÜBÜ BÜYÜK KADINLAR LİG ŞAMPİYONLUĞU KUPASINI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER'E TAKDİM ETTİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
TENİS KULÜBÜ BÜYÜK KADINLAR LİG ŞAMPİYONLUĞU KUPASINI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’E TAKDİM ETTİ

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 2016 yılı Büyük Kadınlar Lig şampiyonluğu Kupası’nı takdim etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Ligi’nde Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün Büyük Kadınlar takımının başarısının yanında, birçok yaş kategorisinde dereceye giren 16 kulüp sporcusu da Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 2016 yılı Klasman ve Lig Ödül gecesinde ödüllendirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Tenis Kulübü’nün 2016 yılında şampiyonluk ve dereceler kazanmasından dolayı çok büyük gurur duyduğunu ifade ederek, sporcuların derslerini aksatmadan başarılı olmalarının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Arter, gençlerin gerektiği gibi yetiştirmesi için Gazimağusa Belediyesi olarak Tenis Kulübü’ne destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, tüm sporcularla gurur duyduğunu yineledi ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Cahit Kasapoğlu da konuşmasında, 2016 yılı içinde büyük başarılar elde ettiklerini, Tenisin Oscarları olarak bilinen ödül töreninde gençlerin ödül aldığını kendilerinin de gururlandığını ifade ederek, belediyenin altyapıya verdiği desteğin karşılığının alındığını, gençlerin başarılı olmalarının kendisi için olağanüstü bir duygu olduğunu söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GazimagusaTenis KulübüZiyaretİSMAİL ARTER
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ! ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ! DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına Teslim Edilecek… Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına...
Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu Olamaz" Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Haberi Oku