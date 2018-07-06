“teneke Çocuk Projesi” Geri Dönüşüm Ayrıştırma Etkinliği Yarın Yapılıyor

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Gazimağusa Belediyesi ile Yeşil Barış Hareketi’nin işbirliğinde “Teneke Çocuk Mağusa Bölgesi Ayrıştırma Etkinliği” yarın yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlik yarın saat 08.00’de Tuzla’da, Narpak tesisinde yapılacak.

Yeşil Barış Hareketi’nin 2015’de sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı, Gazimağusa Belediyesi’nin de destek verdiği “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında ayrıştırılacak alüminyum kutular dönüştürülecek ve elde edilecek gelir Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’ için kullanılacak.

(RÇ/HÖ)