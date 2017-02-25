Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Şubat 2017 Cumartesi 05:56

“Temizliğin Gücü” Adlı Kukla Tiyatrosu Sos Kreş Ve Anaokulu’nda Sahnelendi

Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun “Temizliğin Gücü” adlı yeni oyunu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi.

'Temizliğin Gücü” Adlı Kukla Tiyatrosu Sos Kreş Ve Anaokulu'nda Sahnelendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun “Temizliğin Gücü” adlı yeni oyunu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi.

Çocuklarla birlikte Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın da izlediği oyun çocuklara, hastalıklardan nasıl uzak durabilmek noktasında temizliğin ne kadar önemli olduğu mesajını verirken birlik olup çevre kirliliği ile nasıl savaşmaları gerektiğini anlatıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, tiyatro sevgisinin çocuklara küçük yaşlarda ekilmesi gereken bir tohum olduğunu ifade ederek ülkede kukla tiyatrosunun geliştirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Tunçalp, “Temizliğin Gücü” isimli oyunu kendileri yazan, dekor ve kuklalarını kendileri hazırlayan ve yöneten Svetlana Turgut ve Oxana Celaleddinoğlu’nun başarılı bir oyun sahnelediklerini belirterek Arlekino Kukla Tiyatrosu ekibini tebrik etti.

Tunçalp her yıl mart ayının son haftasında Kültür Dairesi bünyesindeki Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde düzenledikleri kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Temizliğin Gücü isimli oyununu halka açık olarak sahneleyeceklerini bildirdi.

Oyunun verdiği mesaj itibarıyla da çocuklara çevre bilincini aşılayan bir oyun olduğuna dikkati çeken Tunçalp, oyunun Kültür Dairesi bünyesindeki salonlarda, önümüzdeki günlerde duyurulacak tarihlerde, Kültür Dairesi himayelerinde sahneleneceğini duyurdu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti
İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Enosis Plebisitinin Anılması Kararını Protesto Etti İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu...
Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları Devam Ediyor Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları...
Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme...
Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme Destek Belirtti Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme...
Karayolları Dairesi’nden Açıklama... Karayolları Dairesi’nden Açıklama...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti

Haberi Oku