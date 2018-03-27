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Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı

İnternet Cafe'den de bilgisayar çaldı

Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı

İnternet Cafe'den de bilgisayar çaldı

27 Mart 2018 Salı 14:50
Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye'den turist olarak gelen ve kaldığı pansiyonda hırsızlık yapan zanlı Ertuğrul Temizel tutuklanmasının ardından bir İnternet Cafe'den de bilgisayar çaldığı ortaya çıktı. Zanlı bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadın Polis Memuru Hatice Sayar Çetin olayla ilgili bulguları aktardı. Çetin huzurda bulunan zanlı Ertuğrul Temizel'in ülkemize 9 Mart tarihinde turist olarak geldiğini ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Pansiyona yerleştiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının söz konusu pansiyonda kaldığı sırada 15 Mart tarihinde saat 11.00 raddelerinde resepsiyon bölümündeki kayıt defteri arasında bulunan ve işletmeci Nazan Seher Türkpençesi isimli şahsa ait olan 700 TL değerindeki General Mobile marka cep telefonunu sirkat ederek konu telefonu Lefkoşa’da Fikret Telefon isimli işyerine sattığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlının 23 Mart tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Çetin zanlı aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 27 Mart 2018 tarihinde şubeye gelen Mahmut Başarır işletmecisi olduğu İnternet Cafe içerisinden zanlının 22 Mart saat 17.30 raddelerinde 1 adet bilgisayar kasası çaldığı yönünde şikayette bulunduğunu belirtti. Polis yapılan şikayet üzerine soruşturmanın genişlediğini belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.03.2018 15:17
Anahtar Kelimeler:
BilgisayarTelefonHırsızErtuğrul Temizel
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