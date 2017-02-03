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03 Şubat 2017 Cuma 15:09

"temiz Düşün Projesi" Kapsamında Balalan’a 3 Bin Fidan Dikildi

İskele ilçesine bağlı Balalan köyüne bugün 3 bin fidan dikildi.

'temiz Düşün Projesi' Kapsamında Balalan'a 3 Bin Fidan Dikildi
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AKINCI: “ÇEVREMİZE ANCAK ÖZ SEVGİ VE ÖZ SAYGIMIZLA SAHİP ÇIKABİLİRİZ”

ALANLI: “ORMANLAR EN BÜYÜK MİRAS”

ÇELEBİ: “AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK”

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : İskele ilçesine bağlı Balalan köyüne bugün 3 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen, “Temiz Düşün” adını taşıyan, çevre temizliğini ve çevreyi korumayı hedef alan proje kapsamındaki ilk fidanlar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ev sahipliğinde dikildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi de katıldı. İlk fidanları ekenler de Akıncı, Alanlı ve Çelebi oldu.

AKINCI: “İNSAN DEMEK ÇEVRE DEMEKTİR...”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre etkinlikte konuşmalar da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Temiz Düşün” projesinin dünyada farklı isimler altında yürütüldüğünü kaydederek,  bu çalışmanın iklim değişikliği tehdidi nedeniyle başlatıldığını aktardı.

Ülkede temiz çevreye ve ağaç dikmeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Akıncı, devlet kurumları kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile işbirliği içinde bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini kaydetti.

Meral Akıncı, “Temiz Düşün projesi sistem dahilinde yerel yönetimlerin ve özellikle Sivil Savunma’nın geniş imkan ve kabiliyetiyle hayat buldu” dedi ve şunu ekledi:

“İnsan demek çevre demek... Çevrenin sorumlusu insandır. Çevremize ancak öz sevgi ve öz saygımızla sahip çıkabiliriz.”

“BALALAN BİR BAŞLANGIÇ...”

Balalan’daki etkinliğin başlangıç olduğunu ifade eden Akıncı, geçmişte Kıbrıs’ın “yeşil ada” olarak anıldığını ancak son yıllarda ülkenin bu özelliğini kaybettiğini söyledi.

“Temiz Düşün” projesi kapsamında bir web sitesi, televizyonlar için de bir jenerik hazırlandığını aktaran Meral Akıncı,  “28 belediye birlikte ‘Yeşil Köşe’lerin yaratılması da hedefleniyor. Halkımızın katkısını bekliyoruz” dedi.

ALANLI: “ORMANLAR EN BÜYÜK MİRAS”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, ormanların en büyük miras olduğunu kaydetti.

Alanlı, ormanların herkes tarafından sahiplenilmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

Ormanları “ülkenin akciğeri” ve “en büyük zenginliği” şeklinde niteleyen Alanlı, her ağacın oksijen kaynağı olduğunu kaydetti, “Ormanlar ve ağaç varlığı halkın ortak değeri. Her fidanın korunması önemli” dedi.

Her geçen gün dünyadaki orman popülasyonunun azaldığını vurgulayan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, fidan dikme gibi sosyal sorumluluk projelerinin artmasını diledi, projeye katkısı olanlara teşekkür etti.

ÇELEBİ “AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, de etkinlikte bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan “Temiz Düşün” kampanyasıyla çevre konusunda farkındalık yaratılmak istendiğini dile getiren Çelebi, “Faaliyetlerimiz proje kapsamında devam edecek” dedi.

Çelebi, Meral Akıncı’ya da teşekkürlerini sundu.

Temiz Düşün projesinin maskotu “Zeytin” de etkinlik süresince fidan dikimine eşlik etti.

Sabah başlayan etkinlikte bölgeye 3 bin çam ve selvi fidanı dikildi. Fidan dikilen bölgede çadır kuruldu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın seyyar mutfağında pişen öğle yemeği etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Etkinliğe bölge belediye başkanları, muhtarları ve halkı da katıldı.

(RÇ/HÖ)      FOTOĞRAFLI

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