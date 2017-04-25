“temiz Düşün” Projesi Çerçevesindeki Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

AKINCI VE BELEDİYE BAŞKANLARI “TEMİZ DÜŞÜN” PROJESİ KAPSAMINDA GİRNE’DEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

AKINCI: “GİRNE’DE BETON KİRLİLİĞİNİ DE BİR ŞEKİLDE ÖNLEMEMİZ LAZIM”

Girne, 25 Nisan 17 (.): "Temiz Düşün" projesi çerçevesindeki temzlik çalışmalarına Girne bölgesinde devam edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bazı belediye başkanları, “Temiz Düşün” projesi kapsamında Girne bölgesinde yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Bugün saat 10:00’da Girne Barış Parkı’na giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lata Belediye Başkanı Fuat Namsoy ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi açıklamalarda da bulundu.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve beraberindeki belediye başkanları Girne Çevre Yolu’na geçerek burada sürdürülen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Akıncı ve belediye başkanlarına “Temiz Düşün” projesinin koordinatörü Doç. Dr. Şerife Gündüz de eşlik etti.

Bilindiği üzere Onursal Başkanlığını Vamık Volkan yaptığı, geçen Eylül ayında başlayan “Temiz Düşün” projesi, bir farkındalık projesi olup Kuzey Kıbrıs’ın tümünü kapsayacak şekilde planlandı.

Yarın Kalkanlı’da devam edecek projenin bir sonraki bacağı ise gelen hafta Kuzey ve Güney Mesarya olacak.

Proje kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda oluşturulan kriterlerle ilkokullarda en temiz okul seçilecek ve Temiz Düşün bayrağı asılacak. Bunun yanında 16 Mayıs’ta Akdeniz plajı temizlenecek. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve KKTC’den akademisyenler eğitim sohbetleri gerçekleştirecek.

AKINCI “YENİ BİR FELSEFENİN HAYAT BULMASINA ÇALIŞILIYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada, “Temiz Düşün” projesi kapsamında Girne’de Belediyeler Birliği ve Girne bölgesi belediyeleri ile birarada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Proje kapsamında sadece temizlik kampanyası yapılmadığını, yeni bir felsefenin hayat bulmasına çalışıldığını belirten Akıncı, yeni yaşam biçimi ve farkındalığı kapsayan bu felsefenin, toplumun 7’den 70’inde yaratılmaya çalışıldığını vurguladı. Akıncı şunları ifade etti:

“Asıl olan var olan kirliliği temizlemek değil, elbette onu da yapacağız, o asli görevimiz; ama yurttaşlar olarak daha küçük yaşlardan itibaren edinmemiz gereken önemli bir alışkanlık var; o da çevreyi kirletmemektir. Çevre kirliliği de sadece çöp kirliliği de değil; ülkenin planlı gelişmesinden tutun da fabrika atıklarına, katı atıklardan diğer atıklara kadar her şeyi kapsıyor.”

“GİRNE’NİN BİR AN ÖNCE İMAR PLANINA KAVUŞMASI GEREKLİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir noktanın altına daha çizmek istediğini belirterek, Girne Belediye Başkanı’nın da bu konuda çok rahatsız olduğunu, Girne’nin bir an önce imar planına kavuşması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu güzel beldemizde 10 katlı betonarme binalar yükseliyor. Bunlar Girne için yanlış, doğru şeyler değil. Girne’yi sadece temizlik anlamında değil beton kirliliğini de bir şekilde önlememiz lazım. Ancak bu konu belediye ötesinde bir devlet politikasına ihtiyaç duyar. Meclisin çoğunluğunun bu farkındalığa varması yanında belediye meclisleri ve halkımızın da bunu talep etmesi lazım.

Tüm şehirlerin bir an önce imar planlarına kavuşturulması lazım. Yeri gelmişken sadece planı da yapmak yeterli değil, onu uygulamak da lazım. Bu söylediklerim sadece Girne’yi de kapsamıyor. İmar eksikliğimiz maalesef sırıtıyor. Lefkoşa’da da imar planımız var ama bunun kaçta kaçını uyguluyoruz o da başka bir soru işareti. Lefkoşa’dan Girne’ye gelirken anayol üzerinde yapılan temizlik çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duyduk. Temizlik kendini belli ediyor. Halktan ricam belediyelerin bu gayretlerine birlikte yardımcı olalım.

“ANCAK KOLLEKTİF BİR ANLAYIŞ İLE MÜMKÜNDÜR”

Bu çevre sadece belediyelerin değil, hepimizin. İçerisinde yaşanılabilir çok daha güzel hale getirmek ancak kollektif bir anlayış ile mümkündür. Bu topraklara belediyeler, muhtarlıklar, halk, sivil toplum örgütleri beraber sahip çıkabiliriz. Aidiyet duygumuzun da en önemli göstergelerinden biridir diye düşünüyorum. Bu toprak ve yerlere sahip olmak ona verdiğimiz değerle doğru orantılıdır. Yaşadığımız yerlere değer vermez isek o yerlere sahip çıkmamız mümkün değil.

Dolayısıyla bu anlayış içerisinde projeye katkı koyan herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Bunun artarak devam etmesini dilerim. Bu noktada belediyeler eğer muhtarları da yanlarına alarak mahallelerde halk komitelerinin kurulmasına öncülük ederler ise bunun son derece yararlı olacağını düşünüyorum.

“KİRLETENİ DE CEZALANDIRMAMIZ GEREKİR..”

Çevrenin kirletilmemesi konusunda halkın devrede olmasının önemi var. Mahalle ölçeklerinde eğer örgütlenebilirsek bunun çok büyük yararlarını görebileceğiz diye düşünüyorum. Eğitim güzel örnek yaratma çok çok önemli ama kirleteni de cezalandırmamız gerekir, bu da önemli. Bunun için devletin üzerine düşeni yapması lazım.

“MEDYAYA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Bu çalışma ve çabaların halka gitmesinde medyaya büyük görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu anlamada medya mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışma ve örneklerin halka yansıması bu yaşam biçiminin yerleşmesine büyük katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Bu kapsamda belediyelerin yapacağı çalışmalara Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum.”

BENLİ “YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜLKEYE HİZMET”

Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, yaptığı açıklamada, Girne’ye Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daha temiz ve yeşil bir ülke için başlattığı “Temiz Düşün” projesi kapsamında geldiklerini belirterek, projenin bir süre önce de Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirildiğini anımsattı.

Organizasyon kapsamında bugün Esentepe, Çatalköy, Girne, Alsancak, Lapta ve Dikmen Belediyesi’nin proje çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa kavşağından Alsancak kavşağına uzanan anayolda yol ve refüj temizliği yapıldığını ifade eden Benli, çalışmanın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanına girmekle birlikte sonuç olarak yapılanın ülkeye hizmet olduğunu vurguladı.

Benli, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya başlattığı kampanya, belediye başkanlarına da katılımları için teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ “BELEDİYELERİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRMESİNİ SAĞLAYACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise proje çerçevesinde çeşitli bölgelerde bir takım aktivitelerin gerçekleştirildiğini anımsatarak, bugün de Girne bölgesi belediyelerinin Belediyeler Birliği’ne yaptığı öneri çerçevesinde Lefkoşa kavşağından Alsancak kavşağına uzanan anayol üzerinde temizlik yapıldığını söyledi.

Güngördü, çalışmanın belediyeler arasında işbirliği yanında Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin güçlerini birleştirmesini sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Belediyeler Birliği Başkanı Benli’ye teşekkürlerini sunan Güngördü, kampanyanın bundan sonra da devamını diledi.

NAMSOY “ÇOK DOĞRU VE GÜZEL BİR ÇALIŞMA”

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ise “Temiz Düşün” projesi çerçevesinde çok doğru ve güzel bir çalışma yapılmakta olduğunu ifade ederek, bu kapsamda kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Akıncı ile Belediyeler Birliği Başkanı Benli’ye teşekkür etti.

“Sadece temizlemek değil, korumak da lazım” diyen Namsoy, gerçekleştirilmekte olan temizlik kampanyasına vatandaşların destek vermesini istedi.

Namsoy, belediyelerin çevre temizliği konusunda başlatılan farkındalık çalışmalarına katkı koymaya devam edeceğini söyledi.

(UG/HA)