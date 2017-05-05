“temiz Düşün” Çevre Temizliği Devam Ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Değirmenlik Belediyesi ekipleri “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Ercan Havalimanı-Yonca Kavşağı arasındaki yol güzergahında çevre temizliği yaptı.

ERCAN HAVALİMANI-YONCA KAVŞAĞI ARASINDAKİ YOL TEMİZLENİYOR

CUMHURBAŞLANLIĞI MÜSTEŞARI HÜDAOĞLU, SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANI ÇELEBİ VE DEĞİRMENLİK BELEDİYE BAŞKANI IŞISAL EKİPLERLE BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI

HÜDAOĞLU: “TEMİZLİK, YURTTAŞ TARAFINDAN GÖZETİLİRSE, DEVAMLI VE ANLAMLI OLACAK”

ÇELEBİ: “İNSANLAR BİR SÜRE SONRA KİRLETMEMEYE, ZARAR VERMEMEYE ALIŞIYOR. BİZİM AMACIMIZ DA BU”

IŞISAL: “BÖLGENİN TEMİZ KALMASI İÇİN HALKIN DUYARLI OLMASI GEREK”

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Değirmenlik Belediyesi ekipleri “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında Ercan Havalimanı-Yonca Kavşağı arasındaki yol güzergahında çevre temizliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal ve Temiz Düşün Proje Koordinatörü Şerife Gündüz ekiplerle birlikte çöp topladı.

Temizliğe, Cumhurbaşkanlığı personeli de çöp toplayarak katkı koydu. Etkinliği basından öğrenen bazı vatandaşlar da ekiplerle birlikte çevre temizliği yaptı.

Ercan Havalimanı-Yonca Kavşağı arasındaki refüj ve yol kenarı temizliği yaklaşık 150 kişiyle bugün öğle saatlerine kadar sürdü.

HÜDAOĞLU: “TEMİZLİK, YURTTAŞ TARAFINDAN GÖZETİLİRSE, DEVAMLI VE ANLAMLI OLACAK”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, “Temiz Düşün” kampanyasının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önderliğinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın gayreti ve Prof. Dr. Vamık Volkan’ın enerjisiyle yoğrulduğunu belirtti. Hüdaoğlu, “Proje giderek daha fazla kabul görüyor. Bunu memnuniyetle gözlemliyoruz” dedi.

Bugün kampanyanın en önemli etaplarından birinin gerçekleştiğini kaydeden Hüdaoğlu, “Burası ülkenin vitrin noktalarından biri; ülkeye gelenlerin hakkımızda kanaat oluşturdukları ilk nokta” şeklinde konuştu.

Kampanyanın odak noktasına “temiz kalmak” olduğunu belirten Gürdal Hüdaoğlu, “Bu temizlik yurttaş tarafından gözetilirse devamlı ve anlamlı olacak. Çevreye duyarlı olmak, bilinçle yaklaşmak bu ülkeye, topraklara borcumuz. Temiz Düşün’ün diğer boyutu da saygınlık ve öz saygı projesi olmasıdır” dedi.

ÇELEBİ: “İNSANLAR BİR SÜRE SONRA KİRLETMEMEYE VE ZARAR VERMEMEYE ALIŞIYOR. BİZİM AMACIMIZ DA BU...”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi ise, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Temiz Düşün” projesi kapsamında 4’üncü faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelebi, temizlik kampanyasının sürdürülebilir olmasını sosyolojideki “kırık camlar teorisi” ile ilişkilendirerek anlatan, suç oranlarının artışının ve kötü gidişatın metroların kırık camlarının tamir edilmesiyle azaltıldığını aktardı. Çelebi, “İnsanlar, bir süre sonra, yapılanlar karşısında kirletmemeye ve zarar vermemeye alışıyor. Bizim amacımız da bu, kirlenebilir, biz temizleyeceğiz, kirlensin, ertesi gün temizleyeceğiz. Taa ki temiz kalana kadar” dedi.

IŞISAL: “BÖLGENİN TEMİZ KALMASI İÇİN HALKIN DUYARLI OLMASI GEREK”

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal, Cumhurbaşkanlığı öncülüğündeki temizlik kampanyasına Haspolat Çemberi’nde başladıklarını anımsatarak, bugün de Sivil Savunma Teşkilatı ile belediye ekiplerinin işbirliğinde Ercan’dan Yonca’ya kadar olan güzergahı temizleyeceklerini belirtti.

Işısal, Ercan Havaalanı’nın Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan kapısı olduğunu kaydeden Değirmenlik Belediyesi Başkanı Osman Işısal, “Bu bölge temiz olmalı. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ekiplerimiz her gün temizlik çalışması yapıyor ama bölgenin temiz kalması için halkın duyarlı olması gerek, kirletmememiz gerek” dedi.

Osman Işısal, halkın kendi kapısının önünü temizlemesi durumunda belediyelere daha az iş düşeceğini, belediye ekiplerinin başka işlere yönelebileceğini söyledi.

(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal