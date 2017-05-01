“temiz Düşün” 2-30 Mayıs Arasında İskele İlçesi’nde…

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve onursal başkanlığını Prof. Dr. Vamık Volkan’ın yaptığı "Temiz Düşün" adlı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi İskele İlçesi’ne geliyor. Yarın ve Çarşamba günü Büyükkonuk Belediyesi’nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek temizlik çalışması, 9-10 Mayıs’ta Dipkarpaz’da, 16-17 Mayıs’ta Mehmetçik’te, 22-23 Mayıs’ta Yeni Erenköy’de, 29-30 Mayıs’ta ise İskele Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak.

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve onursal başkanlığını Prof. Dr. Vamık Volkan’ın yaptığı "Temiz Düşün" adlı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi İskele İlçesi’ne geliyor.

Yarın ve Çarşamba günü Büyükkonuk Belediyesi’nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek temizlik çalışması, 9-10 Mayıs’ta Dipkarpaz’da, 16-17 Mayıs’ta Mehmetçik’te, 22-23 Mayıs’ta Yeni Erenköy’de, 29-30 Mayıs’ta ise İskele Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak.

SADIKOĞLU: “BELEDİYE OLARAK TEMİZLİĞE ÖNEM VERİYORUZ”

İskele Belediyesi açıklamasına göre, kampanyaya İskele Belediyesi olarak destek verdiklerini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, farkındalık yaratma adına, temizliğe ayrıca önem verdiklerini vurguladı. İskele Belediyesi’nin de her zaman temizlik etkinliği düzenlediğini ifade eden Sadıkoğlu, “Önemli olan, temizledikten sonra da çevrenin temiz kalabilmesini başarabilmektedir” dedi.

İSKELE, MEHMETÇİK, DİPKARPAZ, YENİ ERENKÖY VE BÜYÜKKONUK’TAN ORTAK ÇALIŞMA...

Geçtiğimiz haftalarda Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli’nin İskele Belediyesi’nde gerçekleştirdiği toplantıda, İskele Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Yeni Erenköy Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi ve Büyükkonuk Belediyesi, “Temiz Düşün” adlı Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ne birlikte katkı yapma kararı almıştı. Buna göre sözkonusu belediyelerin sınırları içerisinde yarın başlayacak temizlik çalışmaları 30 Mayıs’ta son bulacak.

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