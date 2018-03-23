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TEMİZ DÜŞÜN PROJESİ KAPSAMINDA LTB-CUMHURBAŞKANLIĞI-BİYOLOGLAR DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE LEFKOŞA’DA FİDAN DİKİLDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında başkent Lefkoşa’da fidan dikimi yapıldı.

TEMİZ DÜŞÜN PROJESİ KAPSAMINDA LTB-CUMHURBAŞKANLIĞI-BİYOLOGLAR DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE LEFKOŞA’DA FİDAN DİKİLDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında başkent Lefkoşa’da fidan dikimi yapıldı.

23 Mart 2018 Cuma 18:32
TEMİZ DÜŞÜN PROJESİ KAPSAMINDA LTB-CUMHURBAŞKANLIĞI-BİYOLOGLAR DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE LEFKOŞA’DA FİDAN DİKİLDİ
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TEMİZ DÜŞÜN PROJESİ KAPSAMINDA LTB-CUMHURBAŞKANLIĞI-BİYOLOGLAR DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE LEFKOŞA’DA FİDAN DİKİLDİ

MERAL AKINCI: “TEMİZ DÜŞÜNELİM, TEMİZ DAVRANALIM”

HARMANCI: “FİDANLAR HEM BUGÜNÜMÜZ HEM DE GELECEĞİMİZ İÇİN”

TÜRKSEVEN: “ÇEVREDEN YANA, YEŞİLDEN YANA TARAF OLDUĞUMUZU GÖSTERİYORUZ”
 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği işbirliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında başkent Lefkoşa’da fidan dikimi yapıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’ye ait olan Kermiya bölgesindeki alanda bugün 50 zeytin, harup ve fıstık çamı fidanı dikimi yapıldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Belediye açıklamasına göre, kurumlar, yerel yönetimler ile sivil toplumun birlikte gerçekleştirdiği ve çevre faaliyetlerine örnek oluşturan ağaçlandırma etkinliğine Lefkoşa bölgesinden bazı liseler de dahil edilerek çevre bilinci konusunda gençlerin farkındalığının arttırılması da katkı yapıldı.

Açıklamada, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karşısındaki alanda yetkililer ve öğrenciler Temiz Düşün Projesi kapsamında hep birlikte fidan dikerken, daha yeşil bir Lefkoşa için de güzel bir adım atılmış oldu” denildi.

TÜRKSEVEN

Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven, yapılan faaliyetle yeşilden yana, çevreden yana taraf olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyleyerek, 50-100 fidan bile olsa ağaç dikme sevgisini gençlerle birlikte tadacaklarını kaydetti.

Herkese güzel işbirliği için teşekkür eden Türkseven, etkinliklerin devamını diledi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, bir kez daha Temiz Düşün Projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı ile işbirliği yapmaktan ve 4 yılda Biyologlar Derneği ile çok iyi bir işbirliği geliştirmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Ciddi bir bilinç yaratılmaya başlandığını ve bunun meyvelerini toplanmaya başlanan zamana geldiklerini vurgulayan Harmancı, “Yerel yöneticiler olarak bizler kişi başına düşen ağaç ve yeşil sayısını arttırmakla mükellefiz. Geleceğe bırakacağımız bir mirasın peşinde koşuyoruz. Doğayı dengeye oturtmak için her geçen gün daha da sanayileşen, egzoz gazının insanın ciğerlerini parçaladığı şehirlerde daha geniş yeşil alanlar, daha geniş bir çevre yaratmayı aynı hızla sürdüreceğiz” dedi.

Hem akıllı, hem de doğa dostu şehirler kapsamında sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Harmancı, Cumhurbaşkanlığı’nın da Temiz Düşün kapsamında kendilerine destek olduğunu, hem de daha geniş ittifaklar kurmalarına vesile olduğunu kaydetti. 

Sanayi kavşağında bu proje kapsamında yukardan bakıldığında piyano şeklinde olan ve Kamuran Aziz anısına şehir mobilyasından oluşan çok önemli bir düzenleme yapıldığına işaret eden Harmancı,  projenin Nisan ayında tamamlandığını belirtti, katkı koyan herkese teşekkür etti.

MERAL AKINCI

Meral Akıncı da, başta gençler olmak üzere herkese teşekkür ederek, ancak temiz düşünmekle daha güzel şeyler yapabileceklerini ve ülkeye sahip çıkmanın en önemli şartlarından birinin onu korumak olduğunu söyledi.

“Biz ülkemizi seviyoruz, değer veriyoruz. O zaman hem çevreyi korumayı hem yeşil alanları arttırmayı hem de bunların sürdürülebilirliğini sağlayarak yol almamız gerekiyor. Gençlere yeşil alanlar, sağlıklı alanlar yaratmak ve bunu geleceğe aktarmak bizlerin görev ve sorumluluğudur” diyen Akıncı, gençleri de bu yeşillendirme çalışmasında gördükçe daha da mutlu olduklarını kaydetti.

Bu işbirlikleri devam ettikçe ülkeye gerekli öz sevgi ve özsaygıyı vereceklerini ifade eden Akıncı, “Temiz düşünelim, ve temiz davranalım. Yerlere çöp atmayı neredeyse kanıksıyoruz. Bunu tersine çevirip atmamayı, kirletmemeyi, ekileni korumayı öğrenirsek, bir yaşam biçimi haline dönüştürürsek, gelecek nesillere çok güzel yaşam koşulları da hazırlamış olacağız. Bugün LTB, öğretmen, öğrenci ve Biyologlar Derneği ile çok güzel bir etkinlik yaptık. Bu çalışmaların devamı gelecektir” şeklinde konuştu.

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