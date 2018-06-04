Temiz Düşün “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler Teşvik” yarışması sonuçları yarın açıklanıyor

23 PROJENİN KATILDIĞI YARIŞMADA “KALICI ETKİ” VE “YENİ FİKİRLER TEŞVİK” YARIŞMALARINDA DERECEYE GİREN PROJELER BELİRLENDİ

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ ÇEVRE GÜNÜ OLAN YARIN VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen ve 23 projenin katıldığı, “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler Teşvik” yarışmalarında dereceye giren projeler belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olan yarın, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.00’da düzenlenecek törenle verilecek.

Uzmanlardan oluşan Değerlendirme Kurulu, KKTC’nin çevre, su ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik yerel odaklı KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması’yla ilgili son değerlendirmesini bugün yaptı. Toplantıda, her iki alanda da finale kalan 5’er projenin sahibi sunumlarını yaparak, uzmanların sorularını yanıtladı.

YARIŞMAYA 23 PROJE BAŞVURDU… BİRİNCİLERE 5’ER BİN TL

Uzmanlardan oluşan değerlendirme kurulu, yarışmayla ilgili 25 Mayıs’a kadar yapılan toplam 23 başvuruyu inceledi. Kurul, her iki alanda 5’er projeyi finalde değerlendirdi.

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek. Her iki alanda da birinci seçilen projelere ayrı ayrı 5 bin TL, ikinci seçilen projelere 3 bin TL, üçüncü seçilen projelere de 2 bin TL para ödülü verilecek.

Ödüller, yarın Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle proje sahiplerine sunulacak.

DEĞERLENDİRME KURULU UZMANLARDAN OLUŞTU

Yarışmanın değerlendirme kurulu, başvuru yapılan alanlardan seçilmiş uzmanlardan oluştu.

Kurulda akademi, sanayi, kamu ve sivil toplumdan temsilciler yer aldı. Herhangi bir kurul üyesinin yapılan bir başvuru ile çıkar çatışması olması (akrabalık, arkadaşlık, iş arkadaşlıkları, aynı kurumda çalışma vb. objektif değerlendirmeye engel olabilecek durumlar) durumunda bahsi geçen kurul üyesi projenin değerlendirilme süreçlerine hiçbir aşamada katılmadı.

YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KURULLARI

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Yürütme Kurulu KKTC Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ӧmer Gökçekuş, KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Koordinatörü Doç. Dr. Şerife Gündüz ve ODTÜ KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doҫ. Dr. Ali Muhtaroğlu’ndan oluşturuldu.

Değerlendirme Kurulu ise ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ, ODTÜ KKK Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selim Jürgen Ergun, ODTÜ KKK Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez ve ODTÜ KKK Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Taylan’dan oluştu.

ÜÇ AŞAMALI DEĞERLENDİRME

Değerlendirme üç aşamadan oluştu. Birinci aşamada başvuruların gerekli formatı ve temel yarışma esaslarını sağladığı kontrol edildi. İkinci aşamada başvurular Yürütme Kurulu’nca belirlenmiş ölçütler kullanarak puanlanarak ve yarışmanın her iki kategorisinde 5’i geçmeyecek proje sayısı finale kaldı. Finale kalan başvuru sahipleri 20 dakikalık bir sunum hazırlayarak ve sunumlarının sonunda belirlenmiş jüri panelinin sorularını yanıtladı. Bunun sonunda son puanlamalar yapılarak ve birinci seçilen başvuru sahipleri “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Kalıcı Etki Ödülü” ve “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Yeni Fikirler Teşvik Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Diğer finalistlere ise “final özel ödülü” verilecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi çalışmaları, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımıyla çözümler aramakta ve geliştirmekte.

KKTC’deki sivil toplum örgütleri, devlet daireleri, çevre platformları bu girişime katkı koyuyor.