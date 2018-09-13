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Temiz bir çevre için kollar sıvandı

Temiz bir çevre için kollar sıvandı

13 Eylül 2018 Perşembe 19:20
Temiz bir çevre için kollar sıvandı

KAYMAKAMLIK TÜM HALKI ETKİNLİĞE DAVET ETTİ

 Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Cumartesi günü, Gazimağusa- Aslanköy arası anayol üzerindeki refüjler ve banketler temizlenecek.
Konuyla ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin 09.30-12.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.
İlçe sınırları içindeki belediyeler ve bazı derneklerle işbirliği içinde gerçekleşecek etkinliğe tüm halkın davetli olduğu kaydedilen açıklamada, buluşma noktasının Citymall alışveriş merkezi park yeri olduğu ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 20:16
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