Temiz bir çevre için kollar sıvandı

KAYMAKAMLIK TÜM HALKI ETKİNLİĞE DAVET ETTİ

Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Cumartesi günü, Gazimağusa- Aslanköy arası anayol üzerindeki refüjler ve banketler temizlenecek.

Konuyla ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin 09.30-12.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

İlçe sınırları içindeki belediyeler ve bazı derneklerle işbirliği içinde gerçekleşecek etkinliğe tüm halkın davetli olduğu kaydedilen açıklamada, buluşma noktasının Citymall alışveriş merkezi park yeri olduğu ifade edildi.

