Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım 2017 Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle “Otomobilsiz Yaşam Günü” adı altında bir etkinlik gerçekleştirilecek.

“OTOMOBİLSİZ YAŞAM GÜNÜ” DÜZENLENECEK

“Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım 2017 Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle “Otomobilsiz Yaşam Günü” adı altında bir etkinlik gerçekleştirilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu’nun organizasyonu ve LTB’nin de katkıları ile Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik Surlariçi’nde yer alacak.

Etkinlik çerçevesinde bisiklet turları ile konserler düzenlenerek bilgilendirme masaları kurulacak.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, her yarım saatte bir gerçekleştirilecek olan bisiklet turları için de kayıt yaptırabilecek. Etkinliğin merkezi ise Venedik Sütunu çevresindeki meydan olarak belirlendi.

Etkinlik, Surlariçi’nde trafiğe kapatılmış olan belirli yollarda 10:30 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.