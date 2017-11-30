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30 Kasım 2017 Perşembe 11:21

TEMİNATI KARŞILAYAMADI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Girne’de, Tahir Gül ile birlikte F.A.’yı darp etmekle suçlanan Mesut Tek’e dava okunarak serbest bırakıldı.

TEMİNATI KARŞILAYAMADI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
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Girne’de yolda karşılaştıkları F.A.’ya önceden husumetleri bulunduğu gerekçesiyle saldıran Mesut Tek ve Tahir Gül, F.A.’nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak müştekinin dişlerinin sökülmesine neden oldular.

Tek ve Gül aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde olayın gerçekleştiği bölgede incelenen kamera görüntülerinde Mesut Tek’in F.A.’ya ciddi bir zarar vermediği tespit edildi.

Mesut Tek, kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından “Basit Darp” suçu işlediği tespit edilerek yeniden mahkemeye çıkarılmadan davası okunup serbest bırakılırken, Gül teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, KKTC vatandaşı bir kişinin lehinde 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve 2 bin TL’lik nakdi teminat karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen Gül, iki ayı geçmeyecek süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli’yi tanık olarak dinletti.

Zanlı Tahir Gül’ün, “Ciddi Darp” ve “Vahim Zarar” suçlarından tutuklandığını belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu. 

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Anahtar Kelimeler
Mesut TekDarp
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