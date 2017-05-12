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12 Mayıs 2017 Cuma 12:36

Teminata Bağlandı

Teminata Bağlandı
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 


Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Fatih Terim Sefaoğlu teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Fatih Terim Sefaoğlu’nun 8 Mayıs tarihinde saat 10.30 – 11.30 saatleri arasında ikametgâhında yapılan aramada salon bölümünde bulunan büfe içerisinde saklanmış satışa hazır 24 paket şeklinde toplam 20 gram ve sehpa üzerinde ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca mutfakta yapılan aramada ise 1 adet üzerinde de uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 300 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru Halil Dümenci zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ayrıca Mayıs ayı içerisinde 3 paket olarak henüz tespit edilemeyen bir şahsa 300 TL karşılığında madde sattığı itirafından bulunduğunu belirtti. Polis zanlının ifadesinde ayrıca konu uyuşturucu maddeyi 6 Mayıs tarihinde Lokmacı Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerek orada daha önceden anlaşmış olduğu bir şahıstan 40 gram olarak 350 Euro karşılığından alarak ülkemize getirdiğini de itiraf ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  
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Teminata Bağlandı
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