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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Telsim-vodafone Heyeti Tak’ı Ziyaret Etti

Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar başkanlığındaki Telsim heyeti, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek, TAK Müdürü Doç Dr.Neriman Saygılı ile görüştü.

Telsim-vodafone Heyeti Tak'ı Ziyaret Etti
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Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar başkanlığındaki Telsim heyeti, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek, TAK Müdürü Doç Dr.Neriman Saygılı ile görüştü.

Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ziyarette yaptığı konuşmada,  TAK’ın  43. yılı geride bıraktığını ve bunun önemli bir süre olduğunu kaydetti.

TAK’la bir teknoloji  şirketi olarak iyi ve yakın ilişkiler kurmayı kendilerine görev addettiklerini belirten Tanpınar,  TAK’ın yıllarca  Kıbrıs Türk halkının sesi kulağı olmuş bir ajans olduğunu ifade etti.

Tanpınar, bir teknoloji şirketi olarak iletişim kurumlarıyla “ne kadar iyi ilişkiler içerisinde olabilir ve onlara  ne kadar katkı sağlayabilirsek, ne mutlu  bize” yaklaşımıyla hareket ettiklerini ifade etti.

TAK’ın tüm çalışanlarını kutlayarak yaptıkları işin önemli olduğunu ifade eden Tanpınar, KKTC’de iletişimin alanında hala büyük zorluklar yaşandığını belirtti.

Teknolojiyle birlikte iletişimin bir değişim dönüşüm içerisinde olduğunu vurgulayan Tanpınar, tüm medya çalışanlarının çalışma koşullarını bütün ülkede bir noktaya getirmenin herkesin görevi oluğunu, iletişim ortamının da gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi gerektiğini kaydetti.

İş birliklerinin önemine işaret eden Tanpınar, TAK Müdürü Neriman Saygılı’nın TAK’a verdiği emeğin ortada ve fark edilir durumda olduğunu söyledi.

Tanpınar, gelecek dönemde Telsim ile TAK’ın işbirliğinin artarak devam etmesi arzusunu da dile getirdi.

SAYGILI

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı da ziyarette yaptığı konuşmada, TAK’ın kurulduğu günden bu yana çok şeyin, başta da teknolojinin değiştiğini ifade etti.

Saygılı, TAK’ın hak ettiği noktaya gelemediğini ancak teknoloji kurumları sayesinde sesini hem ulusal hem de uluslar arası anlamda duyurduğunu kaydetti. “Sizlerle çalışmaktan biz de mutluyuz” diyen Saygılı,  haberlerin bilgi akışının sağlanmasında kurumların büyük katkısı olduğunu anlattı.

Teknoloji kurumları ile iletişim kurumlarının işbirliğiyle kamuoyunun habere doğru ve hızlı şekilde ulaşmasının sağlandığını kaydeden Saygılı, Telsim-Vodafonu’un başarılı şekilde hizmet verdiğini işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

(ÖZ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI

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