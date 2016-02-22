Telsim Freezone 4. Liselerarası Müzik Yarışması’nda Hangi Okulun Kaçıncı Sırada Sahneye Çıkacağı Belirlendi

Lefkoşa, 22 Şubat 16 : Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, yapılan kura çekimi ile yarışmada hangi okulun kaçıncı sırada sahneye çıkacağı belirlendi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık yetkilileri ve yarışmaya katılacak okulların müzik öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, organizasyonun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kusursuz gerçekleşmesi için gereken tüm detaylar ele alındı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda 21 okul ve 27 grup yarışacak.

6 KATEGORİDE ÖDÜL

İcra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam 6 kategoride ödüller verilecek olan yarışmada, kazananları bekleyen birçok sürpriz yanında, birinci gelen orkestra 29 Nisan tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Vodafone Freezone 19. Liselerarası Müzik Yarışması’nda finalde yarışacak.

YARIŞMA 15 NİSAN’DA

Gençlerin yaratıcılıklarını kullanarak, müzik aracılığı ile kendilerini ifade edecekleri, yeteneklerini sergileyecekleri ve müzikle özgürleşecekleri yarışma 15 Nisan Cuma günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

SAHNE SIRASINA GÖRE GRUPLAR

1.Güzelyurt Meslek Lisesi

2.19 Mayıs Türk Maarif Koleji

3.Mağusa Türk Maarif Koleji

4.Doğa Koleji

5.Levent Koleji Grup 2

6.Levent Koleji Grup 3

7.Erenköy Lisesi

8.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

9.Türk Maarif Koleji Band

10.Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

11.Girne Amerikan Koleji

12.Ted Koleji

13.Türk Maarif Koleji Orkestra

14.Girne Anafartalar Lisesi

15.Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi 4.5’tan 5

16.Lapta Yavuzlar Lisesi

17.Polat Paşa Lisesi

18.Güzelyurt Meslek Lisesi Grup 2

19.Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Tetra

20.20 Temmuz Fen Lisesi

21.Namık Kemal Lisesi

22.Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

23.Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi

24.Levent Koleji Grup 1

25.Haspolat Meslek Lisesi

26.Lefkoşa Türk Lisesi

27.Yakın Doğu Koleji

(SEL) FOTOĞRAFLI