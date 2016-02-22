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Telsim Freezone 4. Liselerarası Müzik Yarışması’nda Hangi Okulun Kaçıncı Sırada Sahneye Çıkacağı Belirlendi

Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, yapılan kura çekimi ile yarışmada hangi okulun kaçıncı sırada sahneye çıkacağı belirlendi.

Telsim Freezone 4. Liselerarası Müzik Yarışması’nda Hangi Okulun Kaçıncı Sırada Sahneye Çıkacağı Belirlendi

Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, yapılan kura çekimi ile yarışmada hangi okulun kaçıncı sırada sahneye çıkacağı belirlendi.

22 Şubat 2016 Pazartesi 10:35
Telsim Freezone 4. Liselerarası Müzik Yarışması’nda Hangi Okulun Kaçıncı Sırada Sahneye Çıkacağı Belirlendi
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Lefkoşa, 22 Şubat 16 : Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması için bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, yapılan kura çekimi ile yarışmada hangi okulun kaçıncı sırada sahneye çıkacağı belirlendi. 

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık yetkilileri ve yarışmaya katılacak okulların müzik öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, organizasyonun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kusursuz gerçekleşmesi için gereken tüm detaylar ele alındı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nda 21 okul ve 27 grup yarışacak. 

6 KATEGORİDE ÖDÜL

İcra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam 6 kategoride ödüller verilecek olan yarışmada, kazananları bekleyen birçok sürpriz yanında, birinci gelen orkestra 29 Nisan tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Vodafone Freezone 19. Liselerarası Müzik Yarışması’nda finalde yarışacak.

YARIŞMA 15 NİSAN’DA

Gençlerin yaratıcılıklarını kullanarak, müzik aracılığı ile kendilerini ifade edecekleri, yeteneklerini sergileyecekleri ve müzikle özgürleşecekleri yarışma 15 Nisan Cuma günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

SAHNE SIRASINA GÖRE GRUPLAR

1.Güzelyurt Meslek Lisesi
2.19 Mayıs Türk Maarif Koleji
3.Mağusa Türk Maarif Koleji
4.Doğa Koleji
5.Levent Koleji Grup 2
6.Levent Koleji Grup 3
7.Erenköy Lisesi
8.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
9.Türk Maarif Koleji Band
10.Güzelyurt Kurtuluş Lisesi
11.Girne Amerikan Koleji
12.Ted Koleji
13.Türk Maarif Koleji Orkestra
14.Girne Anafartalar Lisesi
15.Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi 4.5’tan 5
16.Lapta Yavuzlar Lisesi
17.Polat Paşa Lisesi
18.Güzelyurt Meslek Lisesi Grup 2
19.Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Tetra
20.20 Temmuz Fen Lisesi
21.Namık Kemal Lisesi
22.Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
23.Lefkoşa Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi
24.Levent Koleji Grup 1
25.Haspolat Meslek Lisesi
26.Lefkoşa Türk Lisesi
27.Yakın Doğu Koleji

(SEL) FOTOĞRAFLI

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