Telsim yeni binasinda

KKTC Telsim’in yeni genel merkezi, bugün düzenlenen törenle Ortaköy’de açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve KKTC Telsim Direktörler Kurulu Üyesi Sinan Kızıldağ, KKTC Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile diğer davetliler katıldı.

ULUBAY

KKTC Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay açılış öncesi yaptığı konuşmada, KKTC’nin ilk GSM şirketi olarak 17 yıllık bir geçmişe sahip KKTC Telsim’in bu süre içerisinde ciddi yatırımlara imza attığını ve son 2 sene içerisinde KKTC Telsim’in yaptığı yatırımlarla tüm dünyadaki iletişim standartlarını KKTC halkına yaşatmak hedefiyle çalıştığını bildirdi.

Ulubay, hizmet kalitesi bakımından da KKTC Telsim’in bugün yüzde 80’e varan kapsama alanını kısa bir süre içerisinde yüzde 99’in üzerine taşımak istediklerini ifade etti.

Ulubay, KKTC Telsim’in sosyal sorumluluk alanında da yatırımlarına devam edeceğini bildirerek, yeni genel merkezin hayırlı olmasını diledi.

KIZILDAĞ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve KKTC Telsim Direktörler Kurulu Üyesi Sinan Kızıldağ da, dünyaya tek fiber optik hatla bağlanan KKTC’nin kısa bir süre önce ikinci fiber - optik hatta kavuştuğuna işaret ederek, Beşparmak Dağları’na yerleştirilen link hattıyla Türkiye ile iletişimin de güçlendirileceğini söyledi.

Son yıllarda iletişimde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Kızıldağ, bu değişim ve gelişimi destekleyen KKTC halkına, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na, Başbakan İrsen Küçük’e ve KKTC Telsim çalışanlarına teşekkür etti.

KKTC’nin kendileri için en iyi yatırım alanlarından biri olduğunu da söyleyen Kızıldağ, kendilerinin de sektöre katkı koyarak bu ilerlemeye destek verdiklerini belirtti.

KÂŞİF

Hükümet adına konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif de, KKTC Telsim’in ilk kuruluşuna denk gelen 17 yıl öncesinde kendisinin Ulaştırma Bakanı olduğunu ve ilk görüşmelerin kendisiyle yapıldığını hatırlattı.

Kâşif, KKTC Telsim’in o günlerden bu yana attığı büyük adımların bundan sonra da devam edeceğine inandığını da ekledi.

BOZER

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer de, KKTC Telsim’in büyük bir cesaret örneği göstererek izolasyon altında olan bir ülkede yatırım gerçekleştirdiğini ve şu an iletişimden öte bir görev üstlendiğini kaydetti.

Bozer; çağdaşlıkta, ekonomide, bilimde ve eğitimde bu bilişim ivmesini yakalayıp en fazla istifade eden toplumların kalkınacağını da sözlerine ekledi.

Kokteylli açılışta Günkut, Super Model ve Zarina Ajans mankenleri yer alırken, Osman Cankoy ve grubu müzik dinletisi sundu.