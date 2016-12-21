Telsim Ve Foder İşbirliğinde Fotoğraf Yarışması

ÇOCUKLAR, “KIBRIS’TA SU VE YAŞAMI” FOTOĞRAFLAYACAK

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği fotoğraf yarışması düzenliyor.

“Küçük Ellerin Büyük Fotoğrafları Yarışıyor” sloganıyla düzenlenen , “Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması”nın bu yılki teması “Kıbrıs’ta Su ve Yaşam” olarak belirlendi.

Telsim’den verilen bilgiye göre, Telsim ve FODER arasında yarışmayla ilgili protokol imzalandı. Protokolün imzalandığı toplantıya Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit katıldı.

Yarışmayla ilgili temennilerini aktaran Tanpınar ve Gökyiğit, FODER ve Telsim işbirliğinin 4’üncü yılında olduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, yarışamaya katılım 3 Nisan’da başlayacak, 12 Mayıs’ta tamamlanacak. Başvurular, 3 Nisan’dan itibaren www.kktctelsim.com/kss adresine online yapılabilecek. Sergi ve ödül töreni Haziran 2017’de gerçekleşecek.

FODER, fotoğrafları sergilenmeye değer bulunan çocuklara 3 haftalık temel fotoğrafçılık eğitimi de verecek.

Yarışmayla ilgili bilgiye, katılım koşullarına ve şartnameye http://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi veya www.kktcfoder.com sayfalarından ulaşılabilecek.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılımla ilgili bilgiler şöyle:

“Her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Her fotoğrafa yedi rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılmalıdır (örnek: 2345617_Selimiye). Çocuklar ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacaklar.”

ÖDÜLLER

Ödüller ise şu şekilde:

“Yarışmanın birincisine HTC 820, ikinciye Vodafone Mini Tab 7 ve üçüncüye Powerbank hediye edilecek. Her kategoride verilecek Telsim Özel Ödülü’ne ise Vodafone Smart 7 cep telefonu armağan edilecek.”





