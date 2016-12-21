Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 15:52

Telsim Ve Foder İşbirliğinde Fotoğraf Yarışması

Telsim Ve Foder İşbirliğinde Fotoğraf Yarışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ÇOCUKLAR, “KIBRIS’TA SU VE YAŞAMI” FOTOĞRAFLAYACAK

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği fotoğraf yarışması düzenliyor.

“Küçük Ellerin Büyük Fotoğrafları Yarışıyor” sloganıyla düzenlenen , “Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması”nın bu yılki teması “Kıbrıs’ta Su ve Yaşam” olarak belirlendi.

Telsim’den verilen bilgiye göre, Telsim ve FODER arasında yarışmayla ilgili protokol imzalandı. Protokolün imzalandığı toplantıya Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit katıldı.

Yarışmayla ilgili temennilerini aktaran Tanpınar ve Gökyiğit, FODER ve Telsim işbirliğinin 4’üncü yılında olduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, yarışamaya katılım 3 Nisan’da başlayacak, 12 Mayıs’ta tamamlanacak. Başvurular, 3 Nisan’dan itibaren www.kktctelsim.com/kss adresine online yapılabilecek. Sergi ve ödül töreni Haziran 2017’de gerçekleşecek.

FODER, fotoğrafları sergilenmeye değer bulunan çocuklara 3 haftalık temel fotoğrafçılık eğitimi de verecek.

Yarışmayla ilgili bilgiye, katılım koşullarına ve şartnameye http://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi veya www.kktcfoder.com sayfalarından ulaşılabilecek.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılımla ilgili bilgiler şöyle:

“Her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Her fotoğrafa yedi rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılmalıdır (örnek: 2345617_Selimiye). Çocuklar ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacaklar.”

ÖDÜLLER

Ödüller ise şu şekilde:

“Yarışmanın birincisine HTC 820, ikinciye Vodafone Mini Tab 7 ve üçüncüye Powerbank hediye edilecek. Her kategoride verilecek Telsim Özel Ödülü’ne ise Vodafone Smart 7 cep telefonu armağan edilecek.”



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
“Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” İsimli Fotoğraf Sergisi Açıldı “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları”...
DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER VE ANAVATANA BORÇLUYUZ” DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER...
21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de De Anıldı 21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de De Anıldı
21 – 25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası 21 – 25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Saner’den 13. Maaş Açıklaması

Haberi Oku