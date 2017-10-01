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01 Ekim 2017 Pazar 14:06

TELSİM ANA SPONSORLUĞUNDA Kİ GAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

TELSİM ANA SPONSORLUĞUNDA Kİ GAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR
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TELSİM ANA SPONSORLUĞUNDA Kİ GAÜ ORYANTASYON GÜNLERİ BAŞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) senatsonun almış olduğu karar doğrultusunda 2017-2018 Akademik yılının “İnovasyon” yılı ilan edilmesi ile birlikte, her yıl geleneksel olarak düzenlen ve yeni gelen öğrencilerin üniversiteye ve Kıbrıs’a uyum sürecini kolaylaştırabilmek için organize edilen Telsim Ana Sponsorluğunda ki Genel Oryantasyon günleri 2 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

2-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan oryantasyon günlerinde, kampüs içerisine kurulan “Ask Me” stantları sayesinde öğrenciler akıllarına takılan tüm sorulara yanıt bulurken, kayıt için izlemesi gereken yolları kolayca öğrenebilecek. GAÜ 2017 Oryantasyon günleri kapsamında bu yılın ana konsepti, “Kıbrıs Kültürü” olacak.

Kıbrıs Kültür Festivali’ne Tüm Halk Davetli

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2017 Oryantasyon günleri kapsamında 2 Ekim Pazartesi günü ilk olarak, yeni gelen öğrencilere yönelik saat 10:00 ve 15:00 saatleri arasında “Genel Oryantasyon” başlığında tanıtım programı gerçekleşeceği, Genel oryantasyon programını takiben, yeni gelen öğrencilere üniversite ve Kıbrıs’ı tanımalarını kolaylaştıracak metaryellerin bulunduğu paketlerin dağıtılacağı belirtildi. Günün devamında, Telsim Ana Sponsorluğunda Düzenlenecek “Warm Up” etkinliklerinin yer alacağı belirtilen açıklamada, saat 20.00 - 22.00 saatleri arasında ise, her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Welcome Party”nin yapılacağı ifade edildi.

Oryantasyon günlerinin 3 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan 2. Gününde ise; Kıbrıs Kültür Gecesi ile, Kıbrıs kültürüne ait yiyecek, içecek ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantların bulunacağı, ayrıca saat 18:00’da Halk Dansları Gösterisi, 19:00’da ise LTB Orkestrası Kıbrıs Şarkılar konserinin düzenleneceği belirtildi. Ayrıca, Herse, Lokma, Şamişi, Limasol Tatlısı, Baf Sucuğu, Pastelli, Macun, Kabak Süsleme, El İşi Takı ve Sele Sepet stantlarının da yer alacağı etkinliklere tüm halkın davetli olduğu ifade edildi.

GAÜ 2017 Oryantasyon günlerinin 3. gününde ise, Fakülte tanıtımlarının yanı sıra, kişisel gelişim ve uyum sürecine yardımcı olacak seminerlerin düzenleneceği belirtildi. Akşam saatlerinde ise uluslararası öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleneceği bildirilen açıklamada, uluslararası kültürler etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi..

 
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