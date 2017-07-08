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08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:19

Televizyonların Uydu Frekansları 10 Temmuz’dan İtibaren Değişiyor

Televizyonların Uydu Frekansları 10 Temmuz'dan İtibaren Değişiyor
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KANAL SİM DE 10 TEMMUZ’DAN İTİBAREN YENİDEN UYDU YAYINLARINA BAŞLIYOR

Kuzey Kıbrıs’tan Türksat uydusu üzerinden yayın yapan televizyonların uydu frekansları 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren değişiyor.

Televizyon izleyicilerinin yayınları izleyebilmesi için uydu ayarlarında değişikliğe gitmesi gerekiyor.

Yeni yayın paketi şöyle:

“Frekans 12610 MHz; polarizasyon yatay (H); sembol oranı 20830; FEC 3/4; şebeke taraması açık.”

KKTC’den halen BRT 1, BRT 2, Kıbrıs Genç TV, Kıbrıs TV, Kanal T, Ada TV ve Diyalog TV yayınlarını Türksat uydusundan da sürdürüyor.
Kanal Sim ise, geçen yıl Mart ayında son verdiği uydu yayınlarına 10 Temmuz’dan itibaren yeniden başlıyor.

ÖZKURT

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, KKTC’nin uydudaki tüm televizyon kanallarının 10 Temmuz’dan itibaren yer değiştireceğini; BRT 1 yayınlarından bu konuda tanıtıcı bilgiler yayımlandığını söyledi.

Yeni model uydu alıcılarının otomatik olarak yeni frekansları bulabileceğini, eksi modellerin ise ayarlanması gerekeceğini anlatan Özkurt, DVBT yayınlarda ise değişiklik olmadığını kaydetti.

Özkurt, özel televizyon kanallarının BRT üzerinden uyduya çıkacağını, Türksat ile özel kanallar arasındaki tüm sözleşmelerin iptal edildiğini ve sadece BRT’nin sözleşme yaptığını ifade etti.

TV’lere devlet katkısının sürdüğünü ve özel kanalların uplink ücretinin BRT üzerinden Türksat’a ödeneceğini anlatan Özkurt, devletin, özel kanalların kesintisiz yaşaması için BRT ile birlikte önemli bir destek verdiğini ifade etti.

Meryem Özkurt, Kıbrıs Türk televizyon yayıncılığında hedefin 4 K yayına geçmek olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

KANAL SİM YENİDEN UYDUDA

Öte yandan Kanal Sim televizyonu da pazartesinden itibaren uydu yayınlarına başlıyor.

Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, uydudan çıktıktan sonra izleyiciye ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını, tüm televizyon kanallarının DVBT yayınlara geçmesi halinde ciddi mali kayıplara neden olan uydu yayıncılığına bağımlılıktan kurtulabileceklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Özuslu, Kanal Sim’in de diğer televizyonlar gibi 10 Temmuz’dan itibaren yeniden Türksat uydusu üzerinden de çok daha geniş kesimlere ulaşacağını kaydederek, “Yayın kalitemizi, içeriğimizi yeniden şekillendirip toplumsal varoluş, gelişim ve demokrasi çorbasına tuz koymaya devam etmeye çalışacağız” dedi.

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