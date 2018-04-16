Televizyon yıldızının inanılmaz değişimi

Geordie Shore adlı bir televizyon programı sayesinde ünlenen ve ülke çapında tanınan bir isim haline gelen 28 yaşındaki Kasaei, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Kasım ayında yaşadığı ayrılık sonrasında kendisini spora adayan ve fazla kilolarından kurtulmak adına kendisine söz veren Sophie Kasaei, yaşadığı değişimi bir öncesi- sonrası fotoğrafıyla gösterdi. Tanga iç çamaşırıyla çektiği fotoğrafı hesabından paylaşan genç kadın, yaşadıklarını: Geçen sene, hayatımı değiştirecek bir yolculuğa yeni başlamıştım. Geride bıraktığım süreçte, sadece kilo vermekle ve elbise ölçülerimi küçültmekle kalmadım aynı zamanda kendime olan özgüvenimi de kazandım” sözleriyle anlattı.

Kısa süre içerisinde dört-beş kilo kaybeden Kasaei, kilolu olduğu zamanlarda kendisini daha durgun ve sağlıksız hissederken, şimdilerde daha enerjik hissettiğini ve sürekli olarak koşturmak istediğini söylüyor. Hayatında yeni bir erkek olduğunu ve bu durumun kendisini kilo vermek adına daha çok motive ettiğini söyleyen Sophie Kasaei, şişman insanların mutlu olduğu tezine katılmadığını da söylemeden edememiş.