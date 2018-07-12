Telekomünikasyon Dairesi İle Türk Telekom Protokol İmzaladı

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN: “TOPTAN İNTERNET FİYATLARINI YARIYA İNDİRİYOR, HIZI 6’YA KATLIYORUZ”

Lefkoşa, 12 Temmuz 18 : Telekomünikasyon Dairesi ile Türk Telekom, KKTC’deki internet kapasitesinin ve kalitesinin artırımı konusunda protokol imzaladı. Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Türk Telekom CEO’su Paul Doany imza koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşma ile hâlihazırda saniyede 75 gigabit olan internet kapasitesinin üç yıl içinde ikiye katlaması; şu anda saniyede ortalama 5 megabit olan son kullanıcı internet hızının da yaklaşık altı kat arttırılarak saniyede 30 megabit’e kadar çıkarılması hedefleniyor.

Anlaşma ile Telekomünikasyon Dairesi’nin hizmet verdiği sayıları 30’u bulan internet servis sağlayıcısı ve iki mobil operatörün abonelerine sunduğu internet hizmetlerinde de hız ve kalite artışı sağlanacak.

Telekomünikasyon Dairesi ile Türk Telekom arasında internet hizmetlerinin verilmesi ile ilgili Ek Protokol Mart 2009’da imzalanmış, yaklaşık 9 yıldır toptan internet hizmeti ücretleri revize edilmemişti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen girişimler sonucunda, Türk Telekom ile yeni bir ek protokol imzalanmış ve toptan internet ücretlerinde önemli oranlarda indirim sağlanmıştır.

ATAKAN: “TOPTAN İNTERNET FİYATLARINI YARIYA İNDİRİYOR, HIZI 6’YA KATLIYORUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türk Telekom ile yapmış oldukları protokol neticesinde, KKTC vatandaşlarına ve Kıbrıs’taki servis sağlayıcılara yüksek kapasiteli kaliteli internet hizmetini daha uygun fiyatlarla sunacaklarını ifade etti.

Atakan konuşmasını şöyle tamamladı;

“Ülkemizde gerçek anlamda bir bilişim sektörünün gelişmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, internet kalitesini artırırken fiyatları da düşürmemiz gerekiyor. Türk Telekom ile yaptığımız bu anlaşma ile, yaklaşık 10 yıldır güncellenmeyen toptan Metro Ethernet internet fiyatlarını önemli oranda ucuzlatmış oluyoruz. Bu anlaşma ile, saniyede 75 gigabit olan mevcut kullanım kapasitemiz için KKTC Telekomünikasyon Dairesi olarak ödemekte olduğumuz tutara göre %30 civarı, kullanım kapasitemiz saniyede 100 gigabit’e çıktığı zaman da %45’e varan indirim sağlamış oluyoruz. Bu önemli oranlardaki indirimi 1 Ağustos 2018 itibarıyla KKTC Telekomünikasyon Dairesi Ücretler Tüzüğü’ne de yansıtarak, internet servis sağlayıcıların mevcut kapasitelerini %40-50 oranlarında indirimli almalarını sağlayacağız. İndirim sonrası oluşacak olan fayda, özellikle düşük band toptan internet alan internet servis sağlayıcılarına rekabet ortamı sağlamakla birlikte, KKTC´de son kullanıcıya uygulanan internet satış fiyatlarında daha sağlıklı bir rekabet ortamının sağlanmasına imkân tanıyacaktır. Ülkemiz için imza attığımız bu önemli değişim, hükümetimizce geliştirmek hedefi koyduğumuz bilişim sektörüne ciddi bir ivme kazandıracaktır. Buna ek olarak, ülkemizin fiber altyapısını en kısa zamanda ve önemli derecede iyileştirmeyi, ülke çaplı internet hızımızı şu anki ortalama 5 megabit olan son kullanıcı internet hızını saniyede 30 megabit’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

DOANY: “KUZEY KIBRIS’I DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE DAHİL ETTİK””

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ise Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, KKTC Telekomünikasyon Dairesi ile yaptıkları protokol neticesinde Kuzey Kıbrıs’ı da bu dönüşüm sürecine dahil ettiklerini belirtti. Doany, “Yeni nesil akıllı şehirlerin oluşumu için de son derece gerekli olan yüksek hızda fiber interneti KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığıyla Kıbrıslı vatandaşlarımıza yüksek kapasite ile sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki teknik altyapıyı son dönemde önemli ölçüde geliştirdiklerinin altını çizen Doany, “Yatırımlarımızı sadece Türkiye ile sınırlandırmıyoruz. KKTC’li vatandaşlarımızı kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmuyor, altyapı yatırımlarımızı Kuzey Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde planlıyoruz. Kıbrıs’ın dijitalleşmesi için 2017 yılında yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde, alternatif iki güzergâh üzerinden yedeklediğimiz denizaltı fiber optik kablo hattımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve doğrudan uluslararası internet çıkışımız ile kapasitemizi önemli ölçüde artırarak Kıbrıs’taki hizmet kalitemizi yükseltmiş bulunuyoruz. Adada ağırlıklı olarak radyolinkler aracılığıyla sağlanan, kapasitesi ve hızı sınırlı interneti çok daha yüksek kapasiteye çıkararak Kıbrıs’ta yüzleri güldüreceğiz. Bugünden itibaren KKTC Telekomünikasyon Dairesi aracılığı ile, bu yüksek hızda ve kapasitede interneti Kıbrıslı vatandaşlarımızın kullanımına sunarak üç yıl içinde adadaki internet kapasitesini iki katına, son kullanıcı internet hızını ise yaklaşık altı katına çıkaracağız” dedi.

(AK/HÖ)