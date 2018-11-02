Telekomünikasyon Dairesi Abonelerinin 30 Eylül’e Kadar Olan Borçlarını 12 Kasım Perşembe Gününe Kadar Ödemesini İstedi

DAİRE AKSİ TAKDİRDE BU TARİH İTİBARIYLA AÇIK HESABI BULUNAN ABONELERİN SES, DATA VE İNTERNET HİZMETLERİNİN BİLGİSAYAR ARACILIĞI İLE KESİLECEĞİNİ DUYURDU

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 30 Eylül 2018 tarihine kadar olan borçlarını en geç 12 Kasım Pazartesi gününe kadar ödemesi gerektiğini, 30 Eylül 2018 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca Nisan 2018 ayı sonu itibariyle Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları ve aboneliklerinin iptal edileceği de bildirildi.

Açıklamada, “Abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur" denildi.

(ÖZ/HA)