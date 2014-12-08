Telekomünikasyon Dairesinden Duyuru

Telekomünikasyon Dairesi, 30 Eylül tarihine kadar olan borçların, 16 Aralık tarihine kadar kapatılması gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evram tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül sonu itibariyle hesapları kapatılmayan, açık hesapları bulunan abonelerin telefon irtibatlarının bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.

Evram, Haziran ayı sonu itibariyle daireye 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağını ifade etti.

Bu durumda olan abonelere mağdur olmamaları için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatma çağrısı yapan Evram, eline fatura ulaşmayan abonelerin 163 sesli yanıt servisinden telefon borçlarını öğrenebileceklerini kaydetti.