Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…

“28 ŞUBAT 2017’YE KADARKİ BORÇLAR EN GEÇ 18 MAYIS’A KADAR ÖDENMELİ”

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerini, 28 Şubat 2017 tarihine kadar olan borçlarını en geç 18 Mayıs’a kadar ödemeleri gerektiği konusunda uyardı.

Daireden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

31 Ekim 2017 itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının ise iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı duyuruldu.

Abonelerin mağdur olmamaları için borçlarını kapatmaları istendi.

