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05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 28 Şubat’a kadarki borçlarını, en geç 15 Mayıs tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi'nden Abonelere Çağrı
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"28 ŞUBAT’A KADARKİ BORÇLAR, EN GEÇ 15 MAYIS’A KADAR KAPATILMALI"

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 28 Şubat’a kadarki borçlarını, en geç 15 Mayıs tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daire Müdürü Eniz Elagöz yaptığı açıklamada, 28 Şubat sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini ifade etti.

Açıklamada, Ekim 2016 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedildi.

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