 Telekomünikasyon Dairesi Uyarı!!!

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NDEN 31 OCAK'A KADAR OLAN BORÇLARIN 16 NİSAN’A KADAR KAPATILMASI UYARISI

Telekomünikasyon Dairesi, 31 Ocak 2017 tarihine kadar olan telefon borçlarının en geç 16 Nisan’a kadar kapatılması uyarısında bulundu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, konuyla ilgili açıklamasında, 31 Ocak 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini belirtti.



Elagöz, 30 Eylül 2017 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağını vurguladı