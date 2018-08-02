Telekomünikasyon Dairesi, 31 Mayıs Tarihine Kadar Olan Borçların 15 Ağustos’a Kadar Kapatılması Gerektiğini Duyurdu



Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Mayıs tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Ağustos’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, 31 Mayıs sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.

Ayrıca Ocak ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesine 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının ise iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Abonelerin mağdur olmaması için borçlarını kapatmaları istendi.

