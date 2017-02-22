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22 Şubat 2017 Çarşamba 19:21

Telefonunuzu Şarj Ettiğiniz Yere Dikkat: Hacklenebilirsiniz!

Telefonunuzu Şarj Ettiğiniz Yere Dikkat: Hacklenebilirsiniz!
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Telefonunuzu Şarj Ettiğiniz Yere Dikkat: Hacklenebilirsiniz!
Yapılan bir çalışma mobil şarj istasyonlarının yarattığı tehlikeyi ortaya çıkarttı. Şarj istasyonları ufak bir modifikasyonla hack istasyonuna dönüşebilir!

Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline geldi, yüksek işlem kapasitesi yanında kısa şarj sürelerini de getirdi ve bazen gün içinde birkaç kere şarj etme ihtiyacı ortaya çıktı. Ülkemizde de son zamanlarda artan mobil şarj istasyonları üzerinde yapılacak ufak değişikliklerle cihazınızdaki tüm bilgiler kötü amaçlı kişilerin eline geçebilir.

MESAJLAR, FOTOĞRAFLAR, REHBER TEHLİKEDE!

Authentic8 isimli güvenlik firmasında çalışan Drew Paik, bu cihazların tehlikesini vurguladı. Rehber, fotoğraflar, mesajlar ve uygulama bilgileri gibi kişisel verileriniz hiç haberiniz olmadan başkalarının eline geçebileceğini söyleyen Drew Paik, dikkatli olunması konusunda uyardı.


 
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