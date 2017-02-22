Telefonunuzu Şarj Ettiğiniz Yere Dikkat: Hacklenebilirsiniz!



Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline geldi, yüksek işlem kapasitesi yanında kısa şarj sürelerini de getirdi ve bazen gün içinde birkaç kere şarj etme ihtiyacı ortaya çıktı. Ülkemizde de son zamanlarda artan mobil şarj istasyonları üzerinde yapılacak ufak değişikliklerle cihazınızdaki tüm bilgiler kötü amaçlı kişilerin eline geçebilir.Authentic8 isimli güvenlik firmasında çalışan Drew Paik, bu cihazların tehlikesini vurguladı. Rehber, fotoğraflar, mesajlar ve uygulama bilgileri gibi kişisel verileriniz hiç haberiniz olmadan başkalarının eline geçebileceğini söyleyen Drew Paik, dikkatli olunması konusunda uyardı.