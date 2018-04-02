TELEFON HATLARINDA ARIZA… 112 ACİL SERVİS İÇİN 0542 852 05 32 VEYA 0533 826 70 12 NUMARALARININ ARANMASI GEREKİYOR

Telefon hatlarında yaşanan arıza nedeniyle “112 Acil Servis”e ulaşmak isteyen vatandaşların, 0542 852 05 32 veya 0533 826 70 12 telefon numaralarını aramaları gerektiği duyuruldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, telefon hatlarında yaşanan arızadan dolayı vatandaşların 112 Acil Servis’e ulaşamadığını belirterek, sorun giderilene kadar 0542 852 05 32 veya 0533 826 70 12 telefon numaralarının kullanmasını istedi.