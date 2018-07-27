Telefon Dairesi açık artırma ile PVC’li hurda telefon kablosu satışı yapacak

Telefon Dairesi’ne ait hurda PVC kaplı havai ve yer altı telefon kabloları açık artırma usulü ve peşin para ile satışa çıkarılıyor.

Devlet Emlak Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açık arttırma 2 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da Telefon Dairesi’nin SOS Çocuk Köyü arkasındaki yerinde gerçekleştirilecek.

PVC’li telefon kablosu açık artırmasına katılacak olan alıcı/alıcıların 30 bin Türk Lirası 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve devlete vergi borcu olmadığına dair belge getirmesi gerektiği belirtildi.

Daha fazla bilgi ve şartname 1 Ağustos tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesi’nden temin edilebilecek.