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Telefon Dairesi açık artırma ile PVC’li hurda telefon kablosu satışı yapacak

Telefon Dairesi’ne ait hurda PVC  kaplı havai ve yer altı telefon kabloları açık artırma usulü ve peşin para ile satışa çıkarılıyor. 

Telefon Dairesi açık artırma ile PVC’li hurda telefon kablosu satışı yapacak

Telefon Dairesi’ne ait hurda PVC  kaplı havai ve yer altı telefon kabloları açık artırma usulü ve peşin para ile satışa çıkarılıyor. 

27 Temmuz 2018 Cuma 09:38
Telefon Dairesi açık artırma ile PVC’li hurda telefon kablosu satışı yapacak

Telefon Dairesi’ne ait hurda PVC  kaplı havai ve yer altı telefon kabloları açık artırma usulü ve peşin para ile satışa çıkarılıyor. 

Devlet Emlak Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açık arttırma 2 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da Telefon  Dairesi’nin  SOS Çocuk Köyü arkasındaki yerinde gerçekleştirilecek.
PVC’li telefon kablosu açık artırmasına katılacak olan alıcı/alıcıların 30 bin Türk Lirası 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu  veya  Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi  veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve devlete vergi borcu olmadığına dair belge getirmesi gerektiği belirtildi. 
Daha fazla bilgi ve şartname 1 Ağustos tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve Levazım Şubesi’nden temin edilebilecek. 

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Son Güncelleme: 27.07.2018 12:47
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